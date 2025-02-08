券商看好比亞迪智駕 上調目標價

高盛報告指出，發布會或涵蓋「天神之眼」城市NOA（導航輔助駕駛）測試成果、新車型計劃及技術升級方案，包括LiDAR（光學雷達）與純視覺方案。該行認為，比亞迪在自動駕駛領域上正快速追趕行業領先者，例如華為的ADS 3.0，並推動NOA普及，尤其大眾市場的車型。據專家訪談，今年12萬元（人民幣，下同）以上車型將普遍搭載自動駕駛功能。

中信里昂：明年每車盈利升至1.2萬

中信里昂則認為，比亞迪提供可負擔的自動駕駛技術方案將成為電動車市場競爭的「新戰場」，與外資品牌的燃油車、國內大眾市場車企競爭。該行預計，比亞迪L2+級別自動駕駛滲透率今年將提升至約40%，有助提升明年每輛車的盈利能力至1.2萬元，因此將投資評級上調至「高度確信跑贏大市」，目標價提高至443港元。

摩根大通則將比亞迪列入「正面催化觀察名單」，並重申「增持」評級。該行預測，隨着技術成本下降，高速NOA入門價可降至9萬至10萬元，城市級NOA則適用於18萬至20萬元車型。市場預期將上調比亞迪今年盈利預測，摩通的預測高出市場約10%。

大和證券強調，比亞迪計劃將智能駕駛系統擴展至大眾市場車型，如秦（Qin）與海豚（Dolphin），並憑藉供應鏈優勢將額外成本降至1萬元以下，以加速市場滲透。

此外，中金報告亦指出，比亞迪透過不同技術平台，根據車型級別提供L2+至城市NOA等自動駕駛功能。考慮規模經濟、新車定價上行，該行上調比亞迪今年純利預測11%至555.6億元，料明年純利進一步增至687億元。