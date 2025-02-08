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第四範式高位配股 AI股恐現抽水潮

【明報專訊】人工智能（AI）半新股第四範式（6682）昨公布，擬向6名承配人以每股50.2元，配售最多2792萬股新H股，配售價較公司周四收市價56.8元折讓近12%，受配新股消息拖累。第四範式昨午曾插近6%低見53.5元，其後跌幅收窄，最終跌約2%，報55.4元。有分析認為，市場近日炒作DeepSeek掀起的內地AI熱潮之際，AI概念股價升至高位同時，亦見部分科技股配股拖低股價，建議投資者需留意公司盈利能力及未來配股的風險。

配售新H股 集資淨額近14億

主要提供AI平台解決方案的第四範式，是次配新股所得款項淨額近14億元，公司表示所得資金將用於核心產品研發，重點投入生成式AI研發，優化算法及提升產品性能等，禁售期為配售完成後60日。

第四範式曾於去年9月底，因禁售期解禁而大瀉，見歷史低位的18.8元，其後反覆向上，並於去年12月「返家鄉」回到招股價55.6水平，公司亦於昨宣布配股。

事實上，過去3個多月，已有不少應用AI的科技股配售新股（見表），當中包括商湯（0020）、去年3度配股的內地機械人公司優必選（9880），以及營銷和銷售SaaS解決方案提供商邁富時（2556）等，相關禁售期為30日至90日不等。

近期宣布旗下「AI+SaaS」產品接入DeepSeek的邁富時，於去年5月中以招股價43.6元上市後，公司股價反覆向上，曾於去年12月11日炒至收市新高的139.2元。惟於股價創出新高後相隔7日，邁富時即宣布以110元配售最多100萬股新股，配售淨額1.1億元，並不設禁售條款，配股過後股價逐漸回落，曾於今年1月時跌至60元，為去年5月29日以來的低位。

分析：勿「跟風」高追AI概念股

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，DeepSeek爆紅後美國科技股受壓，不排除有短線對冲基金公司，暫時減持美科技股比例，將資金轉移炒作內地AI科技股，帶動近期AI股份股價高位。他續指，大部分科技股均為需要大額投資且尚未盈利，配股融資的需求較大，配售將拖累股價下跌，建議投資者勿「跟風」於現階段高追AI概念股，並留意科技公司自身盈利能力，以及未來配股的風險。