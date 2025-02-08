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金管局人幣貿易融資息率Shibor+0.25厘 現較離岸人幣息低0.62厘 余偉文：利企業獲較低息

【明報專訊】金管局與人民銀行上月公布，在本港推出1000億元人民幣貿易融資流動資金安排，參與人民幣業務的銀行可向金管局借入資金，向企業提供人民幣貿易融資。金管局昨日向銀行發出通函，宣布措施於本月28日正式啟動，邀請有意參與的銀行表達意願和所需額度。銀行向金管局支付的利率參照在岸人民幣市場利率，定為上海銀行間同業拆放利率（Shibor）加上25點子（1厘等於100點子），金管局總裁余偉文表示，利率一方面保持市場化成分，同時由於在岸利率一般低於離岸且較穩定，有利企業以較低貸款利率取得貿易融資。

明報記者 歐陽偉昉

余偉文於《匯思》發文，指近年在跨境貿易中使用人民幣漸成風氣，根據SWIFT數據，2024年12月人民幣在國際貿易融資佔比為6%，在各種貨幣中排第三位（見圖1）。內地對外貨物貿易以人民幣結算的比例亦由2020年的15%上升至2024年的接近30%。再者近期人民幣利率低於其他主要貨幣利率，亦促成企業有更大誘因做人民幣融資。

涵蓋大部分貿易融資所需期限

是次貿易融資流動資金安排的貸款期限為1、3和6個月，較目前金管局人民幣流動資金安排提供即日、隔夜和7天期為長，余偉文指很大程度保障資金來源穩定性，也基本足以涵蓋大部分貿易融資所需期限。內地近年持續減息，流動性亦較離岸充裕，昨日3個月離岸人民幣拆借利率報2.58厘，較同期Shibor加上25點子的定價1.961厘高約62點子，參照去年全年有逾8個月離岸拆息較流動資金定價為高（見圖2）。

業界：對人幣存款較少銀行幫助較大

本港銀行另一個吸收人民幣途徑為定期存款，以3個月為例，富邦高見2厘，其他則約在1.3厘至1.8厘水平。上海商業銀行研究部主管林俊泓認為，措施對人民幣存款基礎較窄的銀行，應付季結、年結等市場流動性較緊張時有較大幫助。現有金管局另有600億元人民幣流動資金安排額度，他指現時回購使用額度較多，有部分流動性需求會轉用新安排，不過銀行並非所有資金用途與貿易融資有關，料1000億元額度足夠應付需求。

為了讓更多在港銀行參與安排，金管局會按照銀行的業務需求和計劃，分階段分發配額予參與銀行。銀行提供貿易融資的對象不限於本港企業，也可以向海外企業貸款。而銀行有責任採取適當的管理措施，確保獲取的資金用於貿易融資。