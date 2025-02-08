大行調高百勝中國目標價 股價升5%

野村上調盈利增長預測

百勝去年第四季總收入按年增4%至25.95億美元，核心經營利潤錄得1.5億美元，按年增長35%。野村表示，百勝第四季及全年盈利基本符合市場預期，本財年盈利指引為中單位數銷售增長，進一步展現經營韌性。預計公司今年收入及經營利潤將分別按年增長4.7%及15%。

該行指出，公司正依循正確方向拓展特許經營店，加強肯德基及必勝客在低線城市的滲透率，建立多元化店舖並持續優化營運成本；而公司回饋股東的承諾提供了強大的價值定位。野村將百勝2025至2027年盈利增長預測上調至3%至5%，並將目標價由415元上調5.5%至438元，維持「買入」評級。

大摩料核心經營利潤率適度擴張

摩根士丹利稱，百勝將繼續維持流量增長以帶動同店銷售增長及保持穩健銷售的策略。管理層表示，農曆新年假期帶動同店銷售小幅增長，但預期假期過後增長將放緩。儘管如此，在上年第四季同店交易量連續第八個季度增長之下，公司預計今年第一季度交易量仍將保持增長。

大摩預計，建立自動化系統等成本控制措施將持續支持百勝利潤率增長，並預期公司將平衡系統銷售額增長、同店銷售增長及經營利潤率。該行續指出，百勝2025年核心經營利潤率將維持穩定或適度擴張，但由於成本上升及同店銷售增長的不確定性，擴張幅度有限；並因預期人民幣貶值及利息收入減少，下調今年及明年每股盈利預測3%及1.5%，維持「增持」評級，目標價維持443.81元不變。