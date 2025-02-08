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中證監撐科企上市 完善併購重組

標籤：中證監

【明報專訊】中國證監會發布《關於資本市場做好「五篇大文章」的實施意見》（簡稱《實施意見》），提出18條措施，包括支持優質科技企業上市、完善科技型上市公司併購重組、研發更多綠色期貨品種等。

提18招做好資本市場

中證監新聞發言人周小舟表示，《實施意見》圍繞資本市場服務科技企業的各個環節提出具體舉措。當中，支持優質科技企業上市，引導科企合理利用境內外上市「兩個市場、兩種資源」；完善科技型上市公司併購重組、股權激勵等制度；引導私募股權創投基金投入小型科技公司；改善科創債發行註冊流程，支持新型基礎設施等領域項目發行不動產投資信託基金（REITs）等。

倡研發更多綠色期貨品種

另《實施意見》亦提出推動綠色低碳轉型的產品制度體系，包括綠色債券、可持續資訊揭露等標準體系，支持綠色產業股債融資，研發更多綠色期貨選擇權品種。周小舟提到，去年下半年來，併購重組市場活躍度明顯提升，尤其是集成電路等科技行業，收購未盈利科技型資產、「A+H」等案例順利落地。此外，近年來私募股權創投基金投向半導體、新能源、生物醫藥等產業規模佔比持續提升，目前在投項目超過10萬個，在投本金超過4萬億元人民幣。同時，科創債試點以來累計發行1.2萬億元人民幣，募集資金主要投向半導體、人工智慧、新能源、高端製造等領域。