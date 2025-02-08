美非農職位增14萬個 低預期 失業率降至4% 分析：未影響放慢減息

由於人口數據調整，失業率無法與此前月份直接對比，但排除這些影響，失業率較去年12月有所下降。與此同時，工人薪酬增長顯著加快。美國1月工人時薪按月增0.5%，較預期高出0.2個百分點。按年計算，1月工人時薪增長4.1%，分析師原預期升3.8%。

高盛資產管理的多部門固定收益投資主管Lindsay Rosner指出，1月就業職位增長較弱之際，去年底的就業職位被大幅上調，而失業率輕微回落，數據好壞不一，因此美聯儲可能會對最新數據持審慎態度。好壞參半的數據，未影響市場對美聯儲放慢減息的預期。掉期市場的數據顯示，交易員繼續押注美聯儲9月開始減息，全年減息幅度略低於半厘。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.22厘左右升至4.27厘。美國10年期國債孳息率回升至4.5厘以上。

預期通脹升至4.3% 消費信心降

美股三大指數早段下滑，納指跌0.6%，主要科技股早段向下。彭博社引述知情人士稱，蘋果最快下周發布新款平價iPhone SE吸客，但蘋果股價早段仍跌逾1%。《華爾街日報》引述消息人士稱，電動貨車製造商Nikola（美：NKLA）接近申請破產保護，該股昨早段大跌四成。

美國白宮表示，最新就業數據，反映特朗普總統的「促進增長政策的必要性」。不過受特朗普的關稅政策影響，美國2月密歇根大學的消費者調查顯示，受訪者預期1年後的通脹率為4.3%，較1月躍升1個百分點，是2023年11月以來最高。受潛在通脹等影響，美國2月密歇根大學消費者信心指數初值亦降至67.8，是去年7月以來最低。

11及12月新職位大幅向上修訂

美國勞工統計局將去年11月和12月的非農就業職位增長大幅向上修訂，令這兩個月的非農就業職位增長，較初值高出10萬個。此外，昨公布截至去年3月底的12個月非農就業職位修訂顯示，期內的非農就業職位增幅，較原先評估少58.9萬個，不過減幅低於去年8月發布的初步修訂；當時估計2023年4月至2024年3月期間，非農就業職位的增幅，較初值低81.8萬個。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，最新修訂顯示，對任何單一非農就業報告進行過多解讀都是危險的，舉一個極端例子，最初公布的2024年1月就業職位增長35.3萬個，令市場出現美國「經濟不着陸」的表述。根據最新修訂，去年1月就業職位增長為11.9萬個，而去年夏季的就業職位增幅亦相對溫和，6至8月每月增幅不到9萬個。

Santander美國資本市場的首席美國經濟學家Stephen Stanley指出，美聯儲對就業市場的描述是大致穩健，「我認為就業數據指向這方向，這肯定不會讓美聯儲有理由在短期內考慮進一步減息」。

（綜合報道）

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