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亞馬遜雲增長受阻 股價早段挫逾3%

【明報專訊】亞馬遜（美：AMZN）的增長引擎——AWS雲端服務收入第四季按年增長19%，連續3季維持此增幅，反映亞馬遜可能面臨與硬件相關及電力不足等產能問題，與競爭對手微軟（美：MSFT）遭遇相同的困難。亞馬遜行政總裁賈西（Andy Jassy）表示，若非產能受限，亞馬遜的增長將會更快。亞馬遜預期，今年的總資本支出將增至1000億美元以上，當中大部分用於與AI業務相關的數據中心、晶片及基礎設施，惟增長之路仍將崎嶇不平。

營業利潤預測遜預期

AI投資競賽恐拖累亞馬遜的利潤前景，亞馬遜預期當前季度的營業利潤將介乎140億至180億美元，略低於分析師平均預期的182億美元，其股價周四盤後挫4%，昨早段跌逾3%。

賈西表示，決心讓亞馬遜成為AI超市，正斥巨資維持亞馬遜在雲計算領域的優勢。他指出，晶片供應（來自第三方及亞馬遜自家晶片設計部門）及電力問題，限制了AWS把更多數據中心連網的能力。他預計這些限制可能在2025年下半年緩解。AWS第四季收入按年增19%至288億美元，相關營業利潤為106億美元，相當於亞馬遜整體營業利潤五成。

儘管內地AI公司DeepSeek推出低成本、高效能的AI模型，令市場懷疑科技巨頭不斷斥資提升算力的成效，美國科技巨企的AI設備競賽仍在加劇。一些美國科技業界人士認為，成本降低將使AI更為普及，並使雲計算服務需求增加，為增加資本支出提供理據。

微軟和Alphabet（美：GOOG）此前公布的雲計算業務增長令市場失望，兩家公司都預告將為AI數據中心增加投資。微軟計劃在截至6月的財年，斥資800億美元用於AI數據中心，而下一財年的支出仍會進一步增加。Alphabet今年的資本支出將增至約750億美元，主要用於加強雲計算基礎設施。

（綜合報道）

[國際金融]