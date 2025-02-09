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美股高位受壓 資金湧中概股避險

【明報專訊】美國1月失業率降至4％，是去年5月以來最低，消費者通脹預期升溫，薪金增長加快下，市場對減息預期降溫，美股高位受壓。美三大指數上周五先靠穩後跌，道指最多跌467點至44,279點，收報44,303點，跌444點或0.99％；標指曾跌1.05％，收報6025點，跌0.95％；納指亦曾挫1.53％，收報19,523點，跌1.36％。

恒指夜期高水16點

多隻科技股受壓，亞馬遜（美：AMZN）業績差過預期，收市跌4.1％至229.15美元；蘋果公司（美：AAPL）及Alphabet（美：GOOG）亦分別跌2.4％及3.19％（見表1）。雖然三大指數向下，不過反映中國概念股表現的金龍指數就升1.34％至7324點，阿里（美：BABA）升3.12％至103.51美元，百度（美：BIDU）、京東（美：JD）亦升0.57％及0.4％。一周累計三大指數均向下，道指跌0.54％，納指亦回落0.53％，標指挫0.24％；金龍指數則累升3.8％。港股方面，恒指夜期上周五收報21,150點，跌70點，較恒指收市高水16點。港股ADR比例指數收市報21,127點，跌5點。

其他資產方面，黃金現貨上周五收市報每盎司2861.07美元，升0.17％，最高曾見2886.79美元；紐約期油收市升0.55％至每桶71美元，一周跌2.1％；美匯指數亦升0.33％至108.04，不過一周計仍錄跌幅。

美政策朝令夕改 金價連升6周

由美國總統特朗普1月20日正式上任起計，政策朝令夕改加上關稅爭議不斷，股市走勢更波動，納指及標指連跌兩周，比特幣回落至10萬美元以下；紐約期油上任起計累跌8.83％，連跌3周。不過，市况不明朗令資金流向黃金及低估值中概股避險，現貨金價連升6周，由特朗普上任起計累升5.84％；金龍指數亦升4周，上任至今升8.1％（見表2）。高盛維持2026年第二季金價每盎司3000美元的預測，認為金價將受美國政策不確定性加劇、央行和投資者的對冲需求所帶動。如美國關稅不確定性減退，市場倉位趨於正常，金價將出現暫時下跌。