moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

茂盛青衣酒店售機管局子企 派特別息

【明報專訊】倫氏家族旗下上市公司茂盛控股（0022）宣布，以7.65億元出售青衣永倫800酒店予一香港法定機構的子公司HKIA Accommodation（HKIA），據悉該公司為機場管理局旗下公司，料4月上旬完成交易，估計錄4億元收益。該集團另斥資3.64億元向大股東倫氏家收購鑽石山斧山道的宏景花園商場連車位。其同時亦建議每股派發0.12元特別息，總金額2.34億元，並保留5967.3萬元作營運資金。

向大股東購宏景商場連車位

茂盛控股指出，是次出售酒店的交易，早於去年5月醞釀，當時HKIA透過第三方與其接觸洽購該幢有800間客房的酒店。截至去年3月底，永倫800酒店的入住率達98％，平均客房價為246元，並錄稅後虧損1073.6萬元。在去年11月底，該酒店在集團的帳面值約3.52億元。其稱旅遊業復蘇未明朗，是次出售酒店可鞏固財務狀況及錄得收益，其擬將套現所得15.8％用於派特別息。

此外，該集團擬向倫氏家族收購的宏景花園商場39個舖位連353個車位，倫氏家族在2016年12月下旬收購的成本為2.95億元。現時集團擬收購的商場連305個車位，總實用面積為16,742方呎，截至去年3月底商場出租率約78％，平均每方呎租金593元，租戶平均租期24個月，稅後溢利達2543.4萬元。集團認為，是次收購有助提供穩定收入。

扣除永倫800酒店解除按揭涉及的貸款8496萬元、派特別息、收購宏景花園商場及車位，會留下一般營運資金5967.3萬元。以現時倫氏家族在茂盛持股69.06％計，可從派特別息回籠近1.62億元，連同出售宏景花園項目，回籠共5.26億元。