茂盛青衣酒店售機管局子企 派特別息

【明報專訊】倫氏家族旗下上市公司茂盛控股（0022）宣布，以7.65億元出售青衣永倫800酒店予一香港法定機構的子公司HKIA Accommodation（HKIA），據悉該公司為機場管理局旗下公司，料4月上旬完成交易，估計錄4億元收益。該集團另斥資3.64億元向大股東倫氏家收購鑽石山斧山道的宏景花園商場連車位。其同時亦建議每股派發0.12元特別息，總金額2.34億元，並保留5967.3萬元作營運資金。
茂盛控股指出，是次出售酒店的交易，早於去年5月醞釀，當時HKIA透過第三方與其接觸洽購該幢有800間客房的酒店。截至去年3月底，永倫800酒店的入住率達98％，平均客房價為246元，並錄稅後虧損1073.6萬元。在去年11月底，該酒店在集團的帳面值約3.52億元。其稱旅遊業復蘇未明朗，是次出售酒店可鞏固財務狀況及錄得收益，其擬將套現所得15.8％用於派特別息。
此外，該集團擬向倫氏家族收購的宏景花園商場39個舖位連353個車位，倫氏家族在2016年12月下旬收購的成本為2.95億元。現時集團擬收購的商場連305個車位，總實用面積為16,742方呎，截至去年3月底商場出租率約78％，平均每方呎租金593元，租戶平均租期24個月，稅後溢利達2543.4萬元。集團認為，是次收購有助提供穩定收入。
扣除永倫800酒店解除按揭涉及的貸款8496萬元、派特別息、收購宏景花園商場及車位，會留下一般營運資金5967.3萬元。以現時倫氏家族在茂盛持股69.06％計，可從派特別息回籠近1.62億元，連同出售宏景花園項目，回籠共5.26億元。