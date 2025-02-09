輸美芬太尼 加國邊境截獲佔0.2%

特朗普表示：「經加拿大（輸入）的芬太尼數量龐大，經墨西哥（輸入）的芬太尼數量龐大。」美國商務部長獲提名人盧特尼克（Howard Lutnick）也呼籲加拿大要「尊重美國」，「如果我們是你的最大貿易伙伴，請尊重我們……關閉你的邊境，並停止芬太尼流入這個國家。」

墨邊境截獲佔97%

不過，有線電視新聞網列出數據，指出特朗普未有提及加拿大實際輸入美國的芬太尼只佔極少數。報道綜合聯邦政府數據，2024財年美國邊境共截獲21,889磅芬太尼，當中只有43磅於加拿大邊境截獲，即佔總數約0.2%；另多達21,148磅是於墨西哥邊境截獲，佔總數約96.6%。報道指2025財年首季（2024年10月至12月）未見有大變動，期內美國邊境截獲4537磅芬太尼，當中於加拿大邊境截獲的有10磅或約0.2%，於墨西哥邊境截獲的有4409磅或約97.2%。

就連美國當局，過往也鮮有指出加拿大是芬太尼的主要來源地。例如根據美國緝毒局2024年全國毒品威脅評估報告，就未有提及「加拿大」一字，卻言及「墨西哥」86次。

加官員：成本難與墨國芬太尼競爭

另一方面，美國國會於2020年成立委員會，調查如何減少非法藥物流入美國。委員會在其2022年2月報告中指出，「據悉加拿大並非芬太尼、其他合成鴉片類藥物或前體化學品的主要來源地。這個結論主要來自緝獲的數據。」報告雖提及，根據截獲的資料顯示，加拿大犯罪集團擁有設施及專業知識，以增加非法芬太尼的供應，但強調加拿大的不法廠商至今似乎未有出口大量散裝芬太尼或偽造藥片，與墨西哥不同。

加拿大邊境服務局情報與調查主任Daniel Anson指出，要說加拿大犯罪組織一心向南出口芬太尼，根本就不合理，「由於成本及市價之故，在美國很難與墨西哥芬太尼競爭。」

[企業地球村]