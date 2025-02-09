moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

OPPO Find N5料成全球最薄摺疊屏手機

【明報專訊】OPPO預告，將在2月份推出其最新的旗艦級摺疊屏智能手機Find N5。其中最令人注目的，是OPPO Find F5號稱將會成為全球最薄的摺疊屏智能手機。

料展開時厚約4毫米

根據OPPO Find系列產品負責人周意保發表的相片，當完全展開時，OPPO Find N5只比4張內地身分證或銀行卡略厚，或者與兩枚人民幣1元硬幣相約。由於內地身分證厚約0.9毫米，人民幣1元硬幣則厚約1.85毫米，故有些內地媒體樂觀推測，OPPO Find N5在展開時的厚度可能不到4毫米，在摺疊狀態下的厚度也有可能控制在大約8毫米或略多一點。

據悉，OPPO Find N5的輕薄，得益於OPPO採用了更薄的主機板，只厚0.18毫米的客製化超薄無線充電線圈（一般厚0.3毫米），以及首次將鈦合金應用於摺疊屏的鉸鏈。

首應用鈦合金於摺疊屏鉸鏈

此外，Find N5還同時達到IPX6、IPX8、IPX9等防水標準，有效防範高溫高壓噴水、持續浸水、強烈噴水。

Find N5搭載高通的驍龍8至尊版處理器，最多16GB RAM和1TB ROM，8吋和120Hz更新率的內屏，6.4吋和和120Hz更新率的外屏，並配備5000萬像素和3倍的潛望變焦鏡頭，支援50W無線充電，電池容量接近6000mAh。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]