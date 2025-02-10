春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度

明報記者 黃志偉

從分類數據來看，1月食品價格按年由下降0.5%轉為上升0.4%，其中豬肉價格增長13.8%，為主要推動因素之一。非食品價格按年上升0.5%，消費品價格升0.1%，服務價格則增1.1%。剔除食品及能源價格的核心CPI上升0.6%，較去年12月的0.4%有所加快。統計局城市司首席統計師董莉娟表示，服務與食品價格受春節提前影響上漲，加上汽油價格回升，推動CPI按年升幅擴大。

1月PPI跌2.3%遜預期 連跌28月

同時，1月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.3%，跌幅與12月持平，但略高於市場預期的2.2%跌幅，並連續第28個月按年下降。按月計，PPI下跌0.2%，跌幅較12月的0.1%擴大。細分來看，生產資料價格按年下跌2.6%，生活資料價格則下降1.2%。董莉娟指出，受春節假日等因素影響，工業生產處於淡季。

華泰證券報告分析，1月CPI按年回升主要受到春節因素帶動，食品及服務價格上漲貢獻約0.5個百分點。若剔除春節效應影響，春節期間價格指標回升動能或仍偏弱。雖然消費品價格由去年12月按年跌0.2%轉為升0.1%，但仍在偏弱水平，可能顯示「以舊換新」等補貼優惠政策對價格仍有所壓制。

彭博研究：2月或再有通縮壓力

PPI方面，建築業活動受春節假期及低溫影響走弱，黑色金屬價格按月下降，而國際油價上漲則帶動內地石化產品價格按月回升，並收窄按年跌幅。同時，通用設備與醫藥行業價格按年及按月均呈下跌趨勢，反映部分產業需求仍然低迷。

華泰證券預計，由於今年春節偏早，2月CPI按年增速或將再度回落，後續通脹回升持續性可能取決於內地財政政策能否持續發力，以及地產周期能否企穩。該行引用百年建築調研數據指出，截至2月6日工地復工率7.4%，經農曆年因素調整後，按年下降5.5個百分點，後續復工進度能否加速從而帶動內地原材料價格回暖仍待關注。

彭博經濟研究認為，1月CPI的升勢或難持續，因為通脹回升主要由假期相關的短期消費需求帶動，而2月基數效應將使CPI再度面臨通縮壓力。雖然未必長期維持通縮，但消費價格仍然疲弱，意味需更多提振需求的刺激措施出台。另外，核心CPI連續第四個月加速，反映積極信號，但溫和的復蘇步伐表明需求仍遠未達到健康水平。