moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

春節效應 內地CPI升0.5%終止放緩 食品價轉升0.4% 分析：通脹後向繫於財策力度

【明報專訊】國家統計局昨公布，1月居民消費價格指數（CPI）按年上升0.5%，高於市場預期的0.4%，並結束連續4個月放緩趨勢。按月則由去年12月持平轉為升0.7%。不過，分析認為，CPI回升主要受春節假期提前影響，升勢能否持續仍取決於內地財政政策力度及房地產市場是否企穩。

明報記者 黃志偉

從分類數據來看，1月食品價格按年由下降0.5%轉為上升0.4%，其中豬肉價格增長13.8%，為主要推動因素之一。非食品價格按年上升0.5%，消費品價格升0.1%，服務價格則增1.1%。剔除食品及能源價格的核心CPI上升0.6%，較去年12月的0.4%有所加快。統計局城市司首席統計師董莉娟表示，服務與食品價格受春節提前影響上漲，加上汽油價格回升，推動CPI按年升幅擴大。

1月PPI跌2.3%遜預期 連跌28月

同時，1月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年下跌2.3%，跌幅與12月持平，但略高於市場預期的2.2%跌幅，並連續第28個月按年下降。按月計，PPI下跌0.2%，跌幅較12月的0.1%擴大。細分來看，生產資料價格按年下跌2.6%，生活資料價格則下降1.2%。董莉娟指出，受春節假日等因素影響，工業生產處於淡季。

華泰證券報告分析，1月CPI按年回升主要受到春節因素帶動，食品及服務價格上漲貢獻約0.5個百分點。若剔除春節效應影響，春節期間價格指標回升動能或仍偏弱。雖然消費品價格由去年12月按年跌0.2%轉為升0.1%，但仍在偏弱水平，可能顯示「以舊換新」等補貼優惠政策對價格仍有所壓制。

彭博研究：2月或再有通縮壓力

PPI方面，建築業活動受春節假期及低溫影響走弱，黑色金屬價格按月下降，而國際油價上漲則帶動內地石化產品價格按月回升，並收窄按年跌幅。同時，通用設備與醫藥行業價格按年及按月均呈下跌趨勢，反映部分產業需求仍然低迷。

華泰證券預計，由於今年春節偏早，2月CPI按年增速或將再度回落，後續通脹回升持續性可能取決於內地財政政策能否持續發力，以及地產周期能否企穩。該行引用百年建築調研數據指出，截至2月6日工地復工率7.4%，經農曆年因素調整後，按年下降5.5個百分點，後續復工進度能否加速從而帶動內地原材料價格回暖仍待關注。

彭博經濟研究認為，1月CPI的升勢或難持續，因為通脹回升主要由假期相關的短期消費需求帶動，而2月基數效應將使CPI再度面臨通縮壓力。雖然未必長期維持通縮，但消費價格仍然疲弱，意味需更多提振需求的刺激措施出台。另外，核心CPI連續第四個月加速，反映積極信號，但溫和的復蘇步伐表明需求仍遠未達到健康水平。