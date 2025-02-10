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金管局旗下CMU OmniClear 連環招攬港交所前高層加盟

標籤：經濟

【明報專訊】金管局旗下負責中央債務工具結算系統（CMU）營運及發展的CMU OmniClear（迅清結算），繼2023年羅致港交所（0388）前高層霍炳光出任首席商務總監後，據了解，近期再招兵買馬，招攬部分曾負責存管等服務的港交所前高級管理人員加入，包括港交所前存管處服務及代理人服務主管王妙心，以及前結算及存管主管劉希靖。

消息：王妙心任產品發展主管

CMU OmniClear發言人接受查詢時稱，不評論個別人事任命，表示自2024年10月成立以來為配合公司發展策略，在不同界別陸續增聘相關業界專才，擴大團隊以推動業務增長和開拓與CMU相關的新業務。

市場消息透露，王妙心於去年12月開始出任CMU OmniClear產品發展主管。在加入CMU OmniClear前，王妙心於2019年至2023年在卓佳出任執行總監及投資者服務總監。而加入卓佳之前，她於2011年至2019年於港交所擔任存管處服務及代理人服務部主管，負責監督港交所有關存管處、首次公開招股申請和企業行動流程的日常營運和業務拓展。

霍炳光劉希靖先後加入

至於劉希靖，已於去年10月離任港交所。港交所去年7月底公布，任命陳頌詩為董事總經理兼交易後業務主管，以接替劉希靖，而劉希靖在港交所工作7年後決定在集團之外另謀發展。

霍炳光則於2023年9月起出任CMU OmniClear首席商務總監，專責推動CMU市場化發展規劃，優化系統、提升使用量並開發新產品服務等。他於2012年加入港交所，2016年曾任港交所戰略規劃主管，2020年借調到港交所旗下倫敦金屬交易所出任策略顧問。

OmniClear冀推動CMU商業化

市場人士指出，CMU OmniClear招兵買馬，招攬部分港交所熟悉結算及存管等服務的人士加入，相信是希望推動CMU商業化，開拓不同產品及服務。

CMU OmniClear於今年1月起，協助金管局執行CMU的營運及業務發展工作。在2022年發表的《財政預算案》中，財政司長陳茂波宣布將CMU發展成為亞洲主要的國際中央證券託管平台（ICSD）。CMU OmniClear為外匯基金全資附屬公司，於2024年成立。

CMU OmniClear將會擴張團隊以推動業務增長和發展。公司目標是擴大CMU提供的產品和服務範圍，並拓展其全球網絡，以支持人民幣國際化，以及服務香港、內地和國際投資者和發行人。