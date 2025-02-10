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知行再抽水2.3億 不足3月兩度配股

標籤：經濟

【明報專訊】2023年尾掛牌的智能駕駛概念半新股知行汽車科技（1274）密集配股，繼去年11月配股籌7328萬元後，知行汽車昨再公布，在2月8日向不少於6名承配人配售最多1119萬股股份，配售價為每股20.88元，較2月7日收市價每股24元折讓13%，配售事項所得款項淨額預期約為2.28億元。

11月籌7328萬 現剩1121萬未用

值得留意的是，不足3個月兩度配股的知行在公告中披露，截至今年1月底，去年11月份配股所籌7328萬元已僅餘1121萬元未動用，燒錢速度相當快速。公司去年配股設禁售期，配售交割日後90天內，未經配售代理事先書面同意不可再配股集資。今次配售代理與去年11月配售代理同為國泰君安。

知行表示，今次配股佔公司已發行股本約4.85%，以及佔經擴大後公司已發行股本約4.63%。至於配售事項所得款項淨額，當中60%用於提升高階智駕、駕艙一體解決方案及產品研發，10%用於有關提升研發設施及生產設施的資本開支，5%用於擴大海外銷售及服務網絡，以及25%用於營運資金及一般公司用途。

知行稱，配售事項將進一步為其持續強勁發展提供資金保障。特別是近期AI大模型的突破，尤其是DeepSeek加速了該領域創新的背景下，配售事項滿足了集團推進其AI大模型驅動的自動駕駛技術的需求。集團旨在通過加大對AI算法、大模型、大數據、多模態融合、智能實時決策系統及其他與AI驅動的自動駕駛方面的投入，以提升研發能力、吸引高端人才、尋求與領先的AI公司的合作機會及增強未來競爭力。