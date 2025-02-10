香水品牌管理商穎通再申港上市

半年溢利1.15億 升兩成

招股書顯示，截至今年2月4日，公司管理的外部品牌總數為66個，包括Hermès、Van Cleef & Arpels、Chopard、Albion及Laura Mercier。當中59個從中國內地、香港及或澳門的品牌授權商獲得若干產品及若干渠道的獨家授權或分授權。另截至去年9月底止，公司於超過100個自身經營的線下POS（銷售點）及超過7500個由零售商客戶經營的POS出售產品。

財務方面，截至去年9月底止6個月，期內收入為10.64億元（人民幣，下同），溢利為1.15億元，相對2023年同期收入為9.32億元，溢利為9609.3萬元，分別按年增長12.4%及19.7%。

至於所得融資淨額將用作發展公司自有品牌，包括Santa Monica，以及收購或投資外部品牌、開發及擴展直銷渠道、數碼轉型，以及提升集團的知名度及聲譽。

內地港澳第三大香水集團

招股書提及，根據弗若斯特沙利文的資料，按2023年零售額計，穎通是中國內地、香港及澳門綜合市場第三大香水集團。按2023年零售額計，穎通也是中國內地市場，以及中國內地、香港及澳門綜合市場的五大香水集團當中唯一的香水品牌管理公司。

明報記者

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