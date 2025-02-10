有望應用於農場寵物醫院

【明報專訊】泰康諾生物科技的5名創辦人當中，有4名都是在城市大學修讀博士課程時認識。其中，泰康諾生物科技有限公司首席技術官肖洲鍵和行政總裁任俊名快將從城大的神經科學博士課程畢業。兩人相信，該公司的AI監測分析動物神經行為服務的潛在市場龐大。因為估計現時全球一共設置了大約5000萬個獨立通風籠來飼養用於藥物測試的齧齒類動物（主要是鼠類和兔類）。暫時全世界還很少公司推出同類服務，競爭者非常有限。
此外，這種服務還有潛力應用到農場，以監察豬和家禽的健康，又或者寵物醫院等。該公司未來更有意推出人類的分析模塊，例如透過步態來分析中風、運動康復進度、柏金遜病等。
由於獲選為「2024 Nvidia創業企業展示」的10間「榮耀企業」之一，該公司3月份將可以在Nvidia（英偉達）於美國聖荷西舉行全球科技會議期間的展覽中免費參展，希望有助打開外國市場。除了透過視像和人工智能技術來分析動物的行為之外，該公司的另一種服務，是在動物的腦部植入儀器，來收集和分析其腦電波有沒有異常，從而判斷是否有癲癇症等。兩人樂觀估計，該公司今年的營業額將可以達到1000萬元或以上。但亦因為業務規模大了，不便再借用城大的地方辦公，需要正式開設辦公室。其香港辦公室將設於科學園，內地辦公室將設於深圳前海，預料兩者將於5月份遷入。