希望為剛滿月的兒子買醫療保險，該如何選擇？高端醫療保險值得考慮嗎？另外，人壽或危疾是否沒有需要？由於生活開支愈來愈大，希望能省一點錢就省一點錢，最後，該如何格價？

筆者回覆：

關於如何為新生兒購買保險的問題，是相當實際的問題，特別是資源如何用得其所。首先，我們必須明確的是理財工具和保健食品或藥物等也有些相似的地方，理應是根據實際需要而使用，甚至是對症下藥。一般來說，小孩因沒有經濟收入，而人壽保險通常用於補償受保人離世後的經濟損失；危疾保險則是通常用來替代於生病時失去的收入。故此，為小孩投保人壽保險和危疾保險的需求或優先度是較低的，所謂「錢要花在刀口上」。

不過，反而想借此機會提醒一下陳先生，家庭有新成員，日常支出自然會上升，而潛在的財務責任也會增大，作為一家之主的話，應該適時檢視自己的人壽保險和危疾保險，看是否足夠，即現存的保障金額是否能應付萬一發生意外的家庭開支。如果認為計算繁複的話，根據通用的規劃法則，人壽保險的保額通常是年收入的10倍，而危疾保險的保額是年收入的3倍。如果出現缺口，建議填補，若希望保費負擔低一點的話，或可重點考慮沒有儲蓄成分的純保險。釐清了整體的需求後，回到比較仔細的問題上，小朋友該買什麼樣的醫療保險，而高端醫療保險值得考慮嗎？醫療保險確實非常重要，特別是醫療費用愈來愈貴。從長遠的角度而言，高端醫療保險理應提供更廣泛的覆蓋範圍和更高的賠償限額，愈來愈多家長會傾向為子女準備高端醫療保險，惟保費有機會較高。

留意公司團體險有無包括家人

至於具體保費，當然需要諮詢相關的保險顧問，進一步比較或了解，但有以下兩點，相信是值得注意的。第一，陳先生可以了解自己是否有一些保障是覆蓋家人的，舉例某些公司提供的團體醫療保險是包括家人的。如有，可以仔細了解其保障範圍，並為新投保的保險設定合適的「墊底費」/「自付費」，一來避免兩份保險計劃有過多的重疊，二來應有助降低保險支出。「墊底費」/「自付費」通常出現於高端醫療保險，記得在投保前了解清楚。第二，格價是需要的，但記得優先順序是投保，有些朋友在一輪格價後因工作太忙，一時之間擺低了又忘記再處理，到了子女生病時才想到需要醫療保障，到時你可能想買都買不到，或者需要負擔更高保費或增加不保事項。

因此，你應該趁着小朋友健康時盡早購買保險。基於現時市場的競爭程度和透明程度日益增加，也有不少第三方的比較平台可供參考，相信不會太困難。在格價的過程中，除了價格，宜花多一點時間問清楚當中的細節，或理賠時的注意事項等等。最後，以上是通用的資訊，旨在提供一些方向，宜進一步根據自己的情况諮詢，以挑選合適自己的產品。

李澄幸 CFP認可財務策劃師

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