楊智佳：美股料下半年重新跑贏歐股

特朗普埋怨歐洲向美國汽車實施10%進口關稅，比美國的汽車稅率2.5%高，似乎對歐洲汽車實施的關稅將於未來看齊10%。德國總理朔爾茨曾表示，歐洲將反制任何可能的關稅措施，有關因素有可能於下周初，令近期強勢的歐股受壓。以特朗普的行事作風，最激進的招數往往先行，影響力較小的招數殿後。歐洲面對美國的貿易議價能力較高，對美國經濟依賴度不及加拿大及墨西哥，即使特朗普要向歐洲實施關稅，力度相信不會太進取。因此，歐股近期表現相對優勝。再者，DeekSeek引發美國AI晶片股大幅震盪，以傳統行業為主的歐洲股市，自然佔優。

歐經濟對美依賴度不高 貿易議價力較高

不過，歐股的優勢不會長期維持，美股近期不明朗因素較多，潛在利好因素或積壓至第二季或以後反映，屆時美股、尤其科技股會重拾強勢。美國向加拿大及墨西哥加徵25%關稅措施延遲一個月實施，預料於討價還價後，稅率將下調。根據2019年美國對華關稅的經驗，當年6月美國向中國2000億美元貨品加徵25%關稅，令美國核心通脹於當年6月至8月期間，由2%升至2.4%，然後逐步回落，可見關稅對美國通脹大概產生3個月的一次性影響，及後回復正常。以時間表計算，美國通脹於今年5月的基數將較高，將略為拖延新一輪減息進度，成為美股主要指數近期停滯不前主因，亦令美債孳息率處於4.5厘偏高位置。

潛在利淡因素要率先釋放，然後才有利好因素出現。特朗普曾揚言針對台積電（美：TSM），實施100%晶片關稅，並下令4月1日前提交整體貿易及關稅報告。即使最終稅率或遠低於100%，稍後將對晶片股構成壓力。因此，震盪尚未完結，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）反彈力度不強，反映投資者第一季內仍有顧慮。

關稅讓美國增加稅收，為調降企業稅增添籌碼，潛在利好需要關稅定案後才能拍板。即使美國對加拿大、墨西哥、中國等國最終只加徵10%關稅，涉及年逾1000億美元稅收，最終亦足夠支付美國企業稅率由21%降至15%的帳單，因此，美股面對不明朗因素的同時，還有潛在利好等待釋放，即利淡當前、利好在後。然而，美國敢於向各國徵收關稅，亦代表美國政府對美股以至美國經濟感到放心，才有條件實施對股市短期不利的政策。

聯儲下季或釋減息信號 成美股升浪藥引

美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，特朗普政府的經濟策略將重點放於10年期美債孳息率之上，而非聯儲局短期利率調整。這並不代表特朗普不需要聯儲局減息，而是華府目前滿意聯儲局的政策方向，所以毋須額外施壓。聯儲局正等待通脹再度回落才展開下一輪減息，大概最快第二季釋放減息預期，成為美股下一輪升浪的藥引。面對第一季的動盪，投資者不妨靜候吸納良機，預料下半年美股表現將勝於傳統股為主的歐洲股市。

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[楊智佳 放眼全球]