Stephen Dover：依賴進口原料較低企業盈利或升

【明報專訊】就美國加徵關稅，墨西哥、加拿大和中國均已宣布採取報復措施，令爆發貿易戰的風險迅速升溫。經濟方面，儘管服務業佔美國經濟超過八成，但關稅主要針對製造業商品，勢將令經濟顯著波動。長遠而言，關稅將影響供應鏈。
關稅是否會長期維持目前仍不明朗，其可能是特朗普總統的談判策略，亦可能是持久貿易戰的開端，而長期關稅將為美國帶來GDP增長下降、通脹上升、美元走強及利率上升等風險，這種不確定令企業難以作出資本投資決策。對於面對較弱海外競爭，以及對進口原材料依賴較低的企業而言，關稅可望提升盈利。然而，企業若依賴被徵關稅的進口商品，或極度依賴進口原材料，將面臨重大利潤壓力。
雖然特朗普就職以來已推出多項對市場環境有利的政策，但關稅政策的不確定可能令這些利好因素蕩然無存。
儘管特朗普總統於首個任期內與加拿大和墨西哥簽訂了自由貿易協議，但從他上任後迅速向兩國加徵新關稅的做法判斷，他將堅定執行對中國進口徵收60%關稅及對所有進口美國產品統一徵收10%至20%關稅的計劃，此舉有助刺激美國國內商品生產。這種情况讓我們更加相信，股市表現將會擴散，惠及更廣泛的企業；毋須依賴進出口的小型企業，表現或更勝有國際業務的大型企業。
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