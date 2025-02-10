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袁國守：金價向好 投資組合不可缺

【明報專訊】特朗普重返白宮兩個星期後，即開打關稅戰，上周二（4日）起對中國加徵10%關稅，市場預期會引致美國通脹加劇，當地息口將居高不下。然而，有危亦有機，從投資角度看，通脹升溫，加上大國博弈令避險需求增加，都有利推高金價，相信年內不難升見每盎司3000美元，個人投資組合中不可或缺。

關稅戰開打，股市添波動，市場避險情緒升溫，且各國央行大舉「吸金」，刺激金價進一步攀升，上周現貨金一度飈至2882美元，續創歷史新高。回望2024年，受惠美國聯儲局減息、央行「吸金」及地緣政治風險增，金價連番破頂，全年累漲27%。

展望2025年，即使未必如去年般勇猛，但放在面前利好黃金的因素比利淡多，故預料金價仍有上升水位。正如香港黃金交易所主席張德熙所言，受地緣政治、息口下降趨勢及貿易戰等因素持續影響，全球黃金需求熱度不減，現時金價「高處未算高」。他預期，蛇年國際金價將穩步上揚，不排除升穿3000美元水平，而大幅回調概率則相對較低，估計金價上升與下跌概率約為七比三。

基金界亦多睇好年內黃金表現，其中惠理基金ETF業務高級策略師趙善德指出，近期受市場注目特朗普政府政策，引發避險資金湧入金市，農曆新年期間金價再衝破歷史新高。他認為，特朗普政府的減稅及增加國防開支等措施，可能會擴大美國預算赤字，加上對不同國家上調關稅，這可能會加劇通脹壓力，形成推高金價的多重利好。

同時，趙善德稱，隨着發展中經濟體央行繼續實現其美元儲備多元化，預計這一趨勢將持續到2025年，相信央行購買黃金繼續是當前牛市的主要催化劑；即使在美元、利率超預期高企的背景下，金價對結構性需求和地緣政治風險的敏感度高於貨幣政策的影響。他補充，強勁的ETF購買量、投資需求、堅韌的亞洲消費需求，以及央行持續購買，黃金作為避險資產和通脹對冲工具的吸引力應該會維持其牛市行情，該行維持年內3000美元的目標。

若打賭金價還有揚升空間，筆者建議利用黃金ETF，如SPDR金ETF（2840）或在美國上市的GLD，勝在簡單直接，回報緊貼金價升跌。至於金礦股，畢竟是企業，還需同時考慮其經營能力和管理等因素，未必是捕捉金價升勢的最佳工具。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]