袁國守：DeepSeek風潮宜觀望

可是，市場對DeepSeek仍存在許多疑問，例如其開發成本或遠高於官方公布的數字，加上多個國家政府部門，包括意大利、澳洲和韓國等都禁止使用，「DeepSeek風潮」能持續多久，暫屬未知之數。再者，美國總統特朗普已正式開打關稅戰，上周二（4日）起對中國加徵10%關稅，目前中美關係難言良好，因此或限制港股上升動力，恒指於現水位約21,000點或現阻力。

不過，特朗普開打關稅戰，市場早有心理準備，故恒指於兩萬大關料有不俗支持，估計月內將先行整固，待3月業績期及全國兩會來臨，只要傳來一兩則利好消息，屆時大市有機會進一步衝高。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]