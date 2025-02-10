moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：代理營銷須掌握「流量」

標籤：廖偉強

【明報專訊】中美兩國的在人工智能（AI）領域的競爭，隨着DeepSeek（深度求索）的面世而進入新一個篇章，OpenAI花費10億美元去訓練的大型語言模型，DeepSeek則只花費560萬美元，這種成本上的差距令業界都震驚。這也顯示出美國政府近年對中國的打壓，可能是弄巧成拙，更激發了中國開發者的創新。

事實上，自從踏入互聯網時代，科技的演進加速很多行業的變革。以往行業的革新，由理念到運作上的改變，往往需時20年左右，但在今天這個科技掛帥的AI年代，筆者相信只用上3至5年，就可令一個行業徹頭徹尾地改變過來；尤其在激烈競爭下，變革會更加快而且十分巨大。

在互聯網世代，生活或工作上的每樣事情，都開始量化；而近年在不同行業領域中，人們都喜歡用「流量」去評估服務或產品的得失。「流量」在業務和市場中，泛指客戶或用戶造訪某個網站，或某商店的次數，這些頻率足以影響生意多寡，所以很多行業都會借助網絡媒體或社交媒體，去增加流量，這樣就更容易吸納客戶群，並且客源可突破地域界限。

其實，地產代理行業也逐漸走向「流量」為本的營銷策略。今天的地產代理，對傳統媒體廣告的投放已大減，反而會借助網絡及社交媒體，在互聯網中開拓客源。

地產代理每天的工作時間和心機，很大程度會投放在自媒體上，只要能提高自己在自媒體的流量，客源亦可相應增加，這種效力絕非傳統廣告能夠比擬。於是，很多地產代理就逐步成為「網紅」，營銷不再限制在實體店舖內，而是在互聯網上比高低，當爭取到流量的同時，客源也自然地增加。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]