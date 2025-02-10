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布少明：樓市曙光續現

標籤：布少明

【明報專訊】自從踏入乙巳金蛇年後，樓市淡風有悄悄變好之勢。個人估計，隨着近期新盤積極去貨，連同餘貨新盤，估計2月份新盤銷售將表現理想，全月一手交投有望錄得約1000宗水平，按月大升。

根據差餉物業估價署的數據，2024年香港私人住宅落成量接近2.43萬伙，創自2004年以來的最高紀錄，並較預期目標高出約9%，尤其是新界區，有超過1.1萬伙單位落成，佔全港總數近一半，充分反映過去幾年政府銳意拓展供應的努力漸顯成效。再者，目前新盤貨尾量持續高企，1月底累積貨尾量共錄約2.31萬伙，較去年12月底約2.17萬伙按月回升約6.7%，整體而言可謂供應充裕。鑑於現時一手庫存量居高不下，發展商面對去存貨壓力，相信短期將繼續以較保守價錢推盤，難免令市場質疑會否影響樓價復蘇進度。誠然，樓價可能短期難以大幅反彈，但其實已漸見回穩的曙光。美聯樓價指數最新報128.32點，雖按週跌約0.3%；但本年迄今仍微升約0.15%。

此外，數據層面以外，樓市風向的變化，亦體現在投資者信心的恢復之上。例如，近期工商舖市場成交漸現；本港樓市亦屢現「大刁」成交，反映有投資者及用家正靜靜地趁低吸納，可見對香港長期經濟前景的信心增強。無可否認，當下中美關係存在風險，兩國貿易戰的變化為環球投資市場帶來不確定性，但整體而言，隨着新一份《財政預算案》於月底公布，屆時只要香港政府進一步「出招」刺激樓市，如進一步放寬投資移民的投資門檻，或者放寬「印花稅」延至交易完成後才需繳付等，估計有助增加買家入市意欲及信心，帶動樓市出現遲來的「小陽春」。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]