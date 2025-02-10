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王品弟：金蛇起動 樓市回春

標籤：王品弟

【明報專訊】新年伊始，筆者恭祝大家蛇年吉祥！農曆新年向來是樓市傳統淡季，根據本行旗下分行統計，港九新界十大主要藍籌屋苑截至2月2日，春節5日長假期僅錄得3宗成交，反映農曆新年二手成交近乎停頓。

根據本行前線分行數據顯示，1月27日至2月2日全港20大主要屋苑二手買賣僅錄得7宗成交，較1月20日至1月26日的23宗大跌約69.6%。相信農曆新年後，節日因素淡化，二手交投有望回升。上周「零成交」屋苑數目共有15個，按周增加8個，佔20大屋苑比率增加至75%，包括海怡半島、嘉亨灣、鯉景灣、黃埔花園、昇悅居、麗港城、碧海藍天、宇晴軒、翔龍灣、維港灣、海逸豪園、維景灣畔、新港城、東港城及將軍澳中心。

另一方面，雖然美國聯儲局1月暫緩減息步伐，聯邦基金利率目標維持於4.25厘至4.5厘不變。不過預計今年聯儲局將進一步減息，屆時香港銀行亦有望跟隨減息步伐。事實上，香港接連減息3次，累計已減0.625厘，除紓緩供樓人士的壓力外，亦增加用家及投資者入市的誘因，利好樓市氣氛，帶動一二手住宅交投齊升。去年一手成交量達15,594宗，按年增加約五成，二手成交量料錄約4.1萬宗，按年增加約一成半。踏入蛇年，市場氣氛逐步回暖，加上利好政策和息口下調的影響，今年樓市交投有望更勝去年。

市場正在注視2月底公布的《財政預算案》有利好經濟及樓市的消息，配合現時息口下調的時機，進一步吸引本地及海外買家來港置業。金蛇起動，樓市回春，預計今年一手成交量達1.8萬宗，連升3年；二手成交量料進一步升至約4.2萬宗。

香港置業研究部董事

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[王品弟]