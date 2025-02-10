MPF可加入環球股票分散風險

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2025年1月份強積金成績表，截至1月31日，今年首月「GUM強積金綜合指數」升1.6%，報249.2點；「GUM強積金股票基金指數」升2.3%，報340.3點；「GUM強積金混合資產基金指數」升1.5%，報250.2點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.3%，報129.0點。今年1月份，MPF成員人均賺4373元。

根據積金評級數據，計入1月份供款後，估算1月底強積金總資產約為1.315萬億元（比12月底上升約243億元），為強積金推出以來的第二高總資產值，相當於每名成員平均帳戶結餘約為276,700元（比12月底增加約5100元）。

1月歐股基金升5.6% 美股基金回報3.6%

回看1月份MPF股票基金表現，回報最好的是「其他股票基金」和「歐洲股票基金」，分別升5.7%和5.6%。「歐洲股票基金」做好，因歐洲企業財報超出預期，加上俄烏戰爭可能和談，使歐洲股票基金在1月反彈。至於去年表現最佳的股票基金類別「美國股票基金」，排第三，在1月份升3.6%，而回報最差的是「日本股票基金」和「亞洲股票基金」，分別下跌0.4%和上升0.4%（見表）。

GUM常務董事陳銳隆指出，1月份環球股市普遍在「特朗普2.0」政府的有利營商環境下做好，市場也預期利率將會下降，但特朗普的激進關稅政策和外交策略正在引發重大市場波動。他指出，這些關稅將導致通脹上升，可能會影響利率的走向，投資者需要做好準備，以應對潛在的波動。

資產配置方面，GUM策略及分析師雲天輝表示，今年預期波動性將高於往年，因此分散投資的重要更加明顯，進取型投資者可以考慮利用「環球股票基金」或「預設投資策略-核心累積基金」來分散投資風險，而低風險投資者則可選擇「強積金保守基金」或「環球債券基金」平衡投資組合。

展望2025年全年，積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，強積金的歷史數據顯示，成員可以謹慎樂觀地期待2025年將是表現強勁的一年；在過去13次強積金1月份取得正回報的情况下，有8次全年均錄得正回報，平均回報率約為12%。他補充，在強積金日曆年度回報排行榜，12%的回報率將位列最佳的前10名。

不過，叢川普提醒，美國股票基金連續兩年錄得超過20%回報率，這情况在近30年來未曾見過，這令美國股票價格變得昂貴；昂貴的美股市場，加上美國總統特朗普對抗性的關稅威脅，2025年將是不平淡的一年。

關稅帶來不確定 宜多元化投資

那麼，關稅對MPF成員將帶來什麼影響？叢川普表示，MPF成員要為動盪的市場做好準備，如果透過推高物價轉嫁關稅給消費者，就會導致通脹，而進口商亦可以承擔關稅，但可能會導致利潤減少並引發失業等問題；又或者各國可以採取自己的措施來抵消關稅，而這會為全球帶來傷害。叢川普認為，說到底，關稅將帶來不確定，多元化投資可以最大程度地減少不確定性，而積金局提倡的預設投資策略（DIS）基金投資於廣泛的資產類別，其預設投資策略也提供自動降低風險機制，是最大程度減少不確定的理想選擇，因此，它仍然是積金評級向475萬名強積金成員投資選擇建議的首選。

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[袁國守 退休綢繆]