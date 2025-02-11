資金湧港股 成交連續兩日2400億 北水單日165億掃貨 兩個月新高

明報記者

摩根大通發表報告指出，近周不斷擴大的人工智能（AI）主題是中國股市的主要驅動力，並從計算基礎設施，擴展到更廣泛的代理平台、雲端、軟件及邊緣人工智能產品等都見受惠；加上美國對中國加徵關稅，市場初期反應較預期冷靜，帶動MSCI中國指數上周按周上升4.7%，跑贏主要股市。

摩通：AI炒作擴至雲端軟件邊緣AI等

報告續指出，摩通追蹤的87隻美國或香港上市的中國股票ETF，於2月3日至7日期間，錄得11.26億美元淨流入，日均流入量2.25億美元，較1月27及28日期間日均流入量1.94億美元，以及1月20至24日期間日均流入量1.3億美元加快。截至2月7日，自去年9月23日以來的累計淨流入約89億美元。至於摩通追蹤的859隻在岸ETF，於2月5日至7日期間，錄得淨流出10.92億美元，日均流出量為3.63億美元，低於1月27日的日均流出6.26億美元。至於高盛報告亦指出，年初至今南向通流入金額達170億美元（約1326億港元），顯著跑贏亞太區其他主要股市，包括日本等（見圖）。

恒指收升388點 3日累漲924點

恒指高開90點，已為全日低位，其後升幅擴大，最多升406點，高見21,539點，收市升388點，報21,521點，是去年10月7日後收市新高。恒指已連升3日，累升924點。國指及科指同創4個月新高，昨分別再升2.1%及2.6%。

大市成交雖較上日輕微減少1.57%，仍有2424億元。北水淨流入較上日更增加14.4倍至164.7億元，是去年12月2日後最多。指數ETF及科網股成資金追逐目標，盈富基金（2800）、恒生中國企業（2828）及阿里巴巴（9988），淨流入分別達43.5億、23億及19.5億元，三者全日成交均過百億元，其中盈富成交金額居首達212.6億元。

中資電訊接入DeepSeek 中電信10年高

DeepSeek概念股繼續熱炒，美團（3690）及阿里齊升逾半成；內地三大電訊商全面接入DeepSeek開源大模型，中電信（0728）曾急升7%，創2015年以來高位，收市升4.3%。東風集團股份（0489）母企醞釀與中國兵器裝備集團重組，曾升最多85%，收市仍升逾25%。

獨立股評人郭思治表示，港股近日成交急增，顯示有資金不斷流入，今次升浪純由AI概念帶動；加上美國加徵關稅不止針對中國，市場略舒一口氣，預期大市續尋頂。不過他認為現時股市充滿投機性，始終經濟前景仍然不明朗，投資者高追要小心。預期恒指上望22,000點，直至大市成交回落至約1500億元以下，才確認見頂。