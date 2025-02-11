法巴料恒指上試23000 看好應用AI中資科技股

關稅影響 看好銀行電訊等高息股

港股方面，譚慧敏認為目前恒指有機會上試去年高位約23,000點水平，因應近期DeepSeek及中國AI發展的帶動，另當內地減息時，料北水購港股將增加，利好港股，但今年香港股市將受關稅影響而較為波動。她指法巴亦看好高息股份如銀行及電訊，因受美國關稅政策影響時，高息股會表現得較佳。

譚慧敏稱，近期中國經濟數據有所放緩，以及加上美國關稅打擊，令市場期待兩會將公布更多支持及刺激經濟措施，法巴認為內地未來將會減息降準，並料增加今年財政赤字佔本地生產總值（GDP）比重至4%。她預料中國或於兩會公布，將今年經濟增長目標維持5%，因先前部分大城市已先公布今年經濟增長目標為5%，至於法巴本身預計今年中國GDP增長為4.5%。

對美股持正面看法

法巴現時亦對美國股票持正面看法，法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani預料，美國今年將公司所得稅率由21%減至15%，將帶動標普指數整體成分股的每股盈利增5%至6%。

他亦認為美國對中國關稅的稅率會逐漸增加，但不會一下子於今年內大幅增至60%，關稅對全球通脹的影響或於下半年浮現，但仍屬可控範圍。