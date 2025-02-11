moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

法巴料恒指上試23000 看好應用AI中資科技股

【明報專訊】法國巴黎銀行財富管理香港首席投資策略師譚慧敏表示，法巴目前對中國及香港股票持正面看法，當中基於近期DeepSeek的發展，市場正改善對於中國科技的看法，而法巴較看好應用AI的科技股份（AI Adopter），多過於過去3年表現佳、推動AI發展的半導體股份，並指出應用AI的科技股每股盈利預測正上升，再加上估值較低，認為較為吸引。

關稅影響 看好銀行電訊等高息股

港股方面，譚慧敏認為目前恒指有機會上試去年高位約23,000點水平，因應近期DeepSeek及中國AI發展的帶動，另當內地減息時，料北水購港股將增加，利好港股，但今年香港股市將受關稅影響而較為波動。她指法巴亦看好高息股份如銀行及電訊，因受美國關稅政策影響時，高息股會表現得較佳。

譚慧敏稱，近期中國經濟數據有所放緩，以及加上美國關稅打擊，令市場期待兩會將公布更多支持及刺激經濟措施，法巴認為內地未來將會減息降準，並料增加今年財政赤字佔本地生產總值（GDP）比重至4%。她預料中國或於兩會公布，將今年經濟增長目標維持5%，因先前部分大城市已先公布今年經濟增長目標為5%，至於法巴本身預計今年中國GDP增長為4.5%。

對美股持正面看法

法巴現時亦對美國股票持正面看法，法國巴黎銀行財富管理亞洲首席投資官Prashant Bhayani預料，美國今年將公司所得稅率由21%減至15%，將帶動標普指數整體成分股的每股盈利增5%至6%。

他亦認為美國對中國關稅的稅率會逐漸增加，但不會一下子於今年內大幅增至60%，關稅對全球通脹的影響或於下半年浮現，但仍屬可控範圍。