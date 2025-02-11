黑芝麻禁售股解禁 急插四成 澄清與比亞迪合作沒大變動

【明報專訊】香港第二隻「18C」半新股黑芝麻智能（2533）近日股價有如過山車，先是上周四五傳出比亞迪（1211）採用黑芝麻旗下晶片，帶挈公司股價累升逾五成；昨日開市前公司澄清與包括比亞迪在內的汽車生產商長期合作關係未有任何重大變動須作出披露，加上其上市前投資者及基石投資者禁售期屆滿，令股份捱沽，最多跌50.9%，低見19.2元，見上市以來最大跌幅，亦是去年9月中以來新低，收市報23.45元，仍跌39.6%，成交錄得29.17億元，較上周五急增3.4倍。
上周四有報道指出，比亞迪已採用黑芝麻車規級自動駕駛運算晶片，搭載車型為比亞迪旗下的騰勢品牌，帶動股價急升。惟黑芝麻昨日開市前發澄清公告，指上周五價格及交易量出現不尋常波動，近日有報道指公司產品獲使用於其汽車，董事會澄清指公司與包括比亞迪在內的汽車原始設備製造商（OEM）為長期合作關係，是公司日常及一般業務過程，有關合作無任何重大變動須根據上市規則予以披露，不知悉不尋常價格及股份交易量變動的任何原因，或需予披露的任何內幕消息。
黑芝麻於去年8月8日上市，上市前投資者及基石投資者股份的半年禁售期在2月7日屆滿，包括領航資深獨立投資者北極光創業投資、海松資本等旗下的14.87%股份；兩基石投資者啟城發展、Joyson Electronic合共0.48%股份；以及上市前投資者包括騰訊（0700）、小米（1810）、國投招商等56.95%股份，即一共有72.3%股權於昨日解除禁售期（見表）。此外，包括公司董事長、執行董事兼首席執行官單記章在內的關鍵人士禁售期則將於今年8月7日屆滿。