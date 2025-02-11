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比亞迪：高階智駕「天神之眼」車型門檻10萬

【明報專訊】比亞迪（1211）昨晚於深圳總部舉行發布會，董事長兼總裁王傳福表示，高階智駕系統「天神之眼」正式發布，並計劃先配置於21款車型，10萬元（人民幣，下同）級別以上車型全系標準配置，10萬元級別以下的則多數搭載。

「璇璣架構」全面接入DeepSeek

據會上介紹，「天神之眼」分為3個版本；「天神之眼A」為三激光版本（DiPilot 600），主要搭載於「仰望」品牌；「天神之眼B」為激光版（DiPilot 300），主要應用於「騰勢」及「比亞迪」品牌；「天神之眼C」為三目版本（DiPilot 100），主要搭載於「比亞迪」品牌若干車款中。其中，三目方案配備12個高清攝像頭、5顆毫米波雷達及12個超聲波雷達，透過利用毫米波雷達補償天氣與光線對視覺造成的干擾。

此外，比亞迪智能駕駛總負責人楊冬生表示，比亞迪「璇璣架構」（整車智能底座）全面接入DeepSeek，借助該模型的知識與推理能力，大幅提升自動化數據生成的效率與質量，從而應用於更多常規場景。王傳福進一步指出，中國已成為全球智能駕駛創新的新高地，引領全球智駕發展方向。「外界有誤解，認為比亞迪不重視智駕，我們是做的多，說的少。」他表示，今年購車市場將愈來愈重視智能駕駛，預計未來兩至三年內，智能駕駛將成為所有車型的必備配置。

比亞迪昨日收市報330.2港元，僅升0.1%，成交42.73億港元。