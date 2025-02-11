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喜茶稱行業內捲 暫停加盟申請

標籤：經濟

【明報專訊】內地連鎖飲品店「喜茶」近日內部宣布暫停門店加盟申請，表明「拒絕無意義的門店規模內捲，暫時停止接受事業合伙申請」。綜合內媒新浪財經及其他媒體報道，喜茶在2月10日向內部全員發布主題為《不參與數位遊戲與規模內捲，回歸使用者與品牌》的郵件，提到過去幾年來，出於資本目的、營收利潤考量的價格戰，盲目的門店規模擴張，導致行業陷入同質化競爭及門店過剩。喜茶指出，短期內「數位遊戲」與「規模內捲」的死胡同，並不是行業的終點，品牌在今年將繼續聚焦差異化，而品牌「在經過深思熟慮，決定暫時停止接受事業合伙申請」，並指會「更加極致地執行差異化戰略」，並指在茶飲市場價格戰，喜茶「不以低價取勝」。

雖然喜茶提出停止加盟，但多家以加盟模式為主兼深入小城市的茶飲概念股則似乎仍在擴張，最近申請來港上市的古茗，其招股書便披露其2023年底有達9001間門店，較2022年增加35%，於2024年9月30日擴展至9778間門店。

而以低價招徠的蜜雪冰城在其初步上市檔中披露，其通過加盟模式發展的門店在截至2024年9月底已超過4.5萬間，當中內地佔近4.05萬間。集團在中國門店在2022年至2023年分別為2.72萬間及3.32萬間，分別按年增38%及22%。