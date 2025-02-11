星展香港去年賺93億新高 撥備增11%

指新世界還款正常 情况可控

市場關注新世界發展（0017）債務狀况，龐華毅指新世界在該行還款正常，沒有出現問題。他指新世界與多家銀行接觸尋求支持，願意以抵押資產支持其非抵押貸款，對銀行而言相當正面，鄭氏家族和相關企業亦為新世界提供支持，認為情况已有很好管控。至於會否縮減地產行業風險敞口，他指此舉並非必要，若有客戶貸款將會出現問題，會要求客戶增加抵押品覆蓋。

星展香港去年撥備增加來自一般撥備，主要受宏觀經濟影響，因應貸款評級下調進行的特殊撥備則按年下降約三成（見表）。星展香港董事總經理兼財務總監陳立珊補充，去年特別撥備沒有太多地產貸款，本港地產商業佔其貸款總額約30%，其中75%貸予投資級別發展商，該部分沒有特別問題，而其他地產商貸款則有相當高抵押。

料美減息兩次 淨息差收窄

去年底星展不良貸款率按年上升0.54個百分點至1.57%，陳立珊表示比率上升主要來自中小企，不過去年底該行撥備充足率為204%，相當充足。

龐華毅指出，中小企最受經濟環境影響，信貸質素預料持續疲弱，不過，銀行與監管機構一同支持中小企，幫助他們不會因為銀行而承受更大壓力。

星展香港去年底貸款總額按年下跌6%至3760億元，全年淨利息收益率跌0.11厘至1.8厘，拖累其淨利息收入按年跌4%。龐華毅預期今年美國減息兩次，今年淨息差或降至1.7厘，而受港元利率高於人民幣影響，加上地產行業今年貸款難有增長，料今年貸款總額持平，淨利息收入仍會下降。

財富管理收入按年升34%

不過，星展香港去年財富管理收入按年上升34%，財資和貿易收入升35%，帶動總收入按年升逾半成至197.76億元新高。去年新吸納內地豐盛理財客戶數量增長近七成，帶動新財富銷售收入按年增長60%，龐華毅表示，今年1月該行新增約900個豐盛理財客戶，大部分來自內地，對增長趨勢持續樂觀。