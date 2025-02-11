moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

恒隆採低碳鋼材 成內地行業首例

標籤：經濟

【明報專訊】為了減少建築物的碳排放，發展商積極從原材料着手尋求突破。恒隆地產（0101）於新項目近乎全面採用低碳排放鋼材，革新傳統鋼材生產模式，成為中國內地的行業首例。恒隆地產副董事（可持續發展）John Haffner表示：「中國在鋼鐵生產和投資位居全球領先地位，我相信未來10年綠色鋼材的發展將加快成熟，進一步推動行業邁向淨零碳排放目標。」

傳統鋼材生產主要依賴轉爐工藝，大量使用焦炭作為能源，產生大量二氧化碳，成為工業排放的主要來源之一。低碳鋼材則透過改善生產技術，如提升廢鋼使用比例，或使用再生能源來減少碳排放。恒隆地產在上海恒隆廣場3期擴建項目中的地上結構鋼板及鋼筋，接近100%採用低碳排放鋼材，相較於傳統鋼材，低碳排放鋼材令此項目的鋼材總隱含碳排放量降低35%。

額外成本料逐步縮小

傳統上，地產商多依賴主承包商決定建材來源，但恒隆地產在此次項目中打破慣例，主動參與鋼材供應鏈的選擇與管理，並要求供應商提供碳排放數據及具體減碳方案。John Haffner 表示：「雖然採購低碳鋼材的確會帶來額外成本，但隨着中國在再生能源及鋼鐵行業的政策支持，我相信未來5至10年內，這些成本差距將逐步縮小。」

內地房地產行業的排放量佔全國每年二氧化碳總排放量的38%以上。以恒隆為例，其2023年鋼材的總碳排放量約佔公司整體隱含碳排放量的 40%。

因此，推動鋼材脫碳是減少建築項目碳足迹的必要措施，是次項目也為恒隆帶來了減排方面的重大突破。

除了減低排放量外，追蹤碳排放數據亦是實現可持續發展的關鍵。恒隆地產與寶鋼合作，獲取涵蓋冶煉、加工等階段的精確碳排放數據，突破以往僅依賴平均排放系數的限制，為行業樹立了數據透明的新標準。

John Haffner表示，恒隆相信「可量化即能推動實現」，現在透過智慧碳數據平台和第三方核實，讓我們更精準管理範疇3排放（編者按：指企業供應鏈所產生的間接排放，包括上游的供應商及下游的顧客排放），更有效制定減排策略。

他補充，透過公開與寶鋼合作的碳排放基準及減排幅度，鼓勵業界建立統一基準，形成更一致的減排評估與競爭機制，未來計劃將數據追蹤擴展至混凝土、鋁材等建材，實現項目的「全材料碳足迹」管理，進一步推動行業數據透明化與減碳成效。

作為綠色科技應用的倡導者，John表示，恒隆未來將逐步擴大低碳排放鋼材的採用。「我們會根據每個項目的需求，與供應商探討報價及減碳潛力，全面評估成本效益。」恒隆已在杭州西湖恒隆廣場等項目落實相關措施，並計劃在未來招標中主動納入鋼材減排考量，雖然採購量受市場供應、品質及成本影響，但會在可行情况下持續採購低碳鋼材。

杭州西湖恒隆廣場試驗低碳混凝土

恒隆地產自2022年成為首家獲科學碳目標倡議（SBTi）批核的內地及香港房地產企業後，於2023年進一步加入全球性SteelZero倡議，承諾在 2030年將低碳鋼材採購量提升至總量的50%，並於2050年前實現100%淨零碳鋼採購目標。

他補充，恒隆的減碳策略聚焦於建築全生命周期管理，涵蓋建築階段、裝修翻新及營運階段，例如在建築階段，恒隆致力降低鋼材、混凝土及鋁等高排放材料的碳足迹，並已於杭州西湖恒隆廣場試驗低碳混凝土，並探索更多創新減碳技術，推動行業邁向更可持續的未來。

明報記者