恒隆採低碳鋼材 成內地行業首例

傳統鋼材生產主要依賴轉爐工藝，大量使用焦炭作為能源，產生大量二氧化碳，成為工業排放的主要來源之一。低碳鋼材則透過改善生產技術，如提升廢鋼使用比例，或使用再生能源來減少碳排放。恒隆地產在上海恒隆廣場3期擴建項目中的地上結構鋼板及鋼筋，接近100%採用低碳排放鋼材，相較於傳統鋼材，低碳排放鋼材令此項目的鋼材總隱含碳排放量降低35%。

額外成本料逐步縮小

傳統上，地產商多依賴主承包商決定建材來源，但恒隆地產在此次項目中打破慣例，主動參與鋼材供應鏈的選擇與管理，並要求供應商提供碳排放數據及具體減碳方案。John Haffner 表示：「雖然採購低碳鋼材的確會帶來額外成本，但隨着中國在再生能源及鋼鐵行業的政策支持，我相信未來5至10年內，這些成本差距將逐步縮小。」

內地房地產行業的排放量佔全國每年二氧化碳總排放量的38%以上。以恒隆為例，其2023年鋼材的總碳排放量約佔公司整體隱含碳排放量的 40%。

因此，推動鋼材脫碳是減少建築項目碳足迹的必要措施，是次項目也為恒隆帶來了減排方面的重大突破。

除了減低排放量外，追蹤碳排放數據亦是實現可持續發展的關鍵。恒隆地產與寶鋼合作，獲取涵蓋冶煉、加工等階段的精確碳排放數據，突破以往僅依賴平均排放系數的限制，為行業樹立了數據透明的新標準。

John Haffner表示，恒隆相信「可量化即能推動實現」，現在透過智慧碳數據平台和第三方核實，讓我們更精準管理範疇3排放（編者按：指企業供應鏈所產生的間接排放，包括上游的供應商及下游的顧客排放），更有效制定減排策略。

他補充，透過公開與寶鋼合作的碳排放基準及減排幅度，鼓勵業界建立統一基準，形成更一致的減排評估與競爭機制，未來計劃將數據追蹤擴展至混凝土、鋁材等建材，實現項目的「全材料碳足迹」管理，進一步推動行業數據透明化與減碳成效。

作為綠色科技應用的倡導者，John表示，恒隆未來將逐步擴大低碳排放鋼材的採用。「我們會根據每個項目的需求，與供應商探討報價及減碳潛力，全面評估成本效益。」恒隆已在杭州西湖恒隆廣場等項目落實相關措施，並計劃在未來招標中主動納入鋼材減排考量，雖然採購量受市場供應、品質及成本影響，但會在可行情况下持續採購低碳鋼材。

杭州西湖恒隆廣場試驗低碳混凝土

恒隆地產自2022年成為首家獲科學碳目標倡議（SBTi）批核的內地及香港房地產企業後，於2023年進一步加入全球性SteelZero倡議，承諾在 2030年將低碳鋼材採購量提升至總量的50%，並於2050年前實現100%淨零碳鋼採購目標。

他補充，恒隆的減碳策略聚焦於建築全生命周期管理，涵蓋建築階段、裝修翻新及營運階段，例如在建築階段，恒隆致力降低鋼材、混凝土及鋁等高排放材料的碳足迹，並已於杭州西湖恒隆廣場試驗低碳混凝土，並探索更多創新減碳技術，推動行業邁向更可持續的未來。

明報記者