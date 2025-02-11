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內地允險資買金 刺激金價破頂 潛在料2000億購買力 帶動升穿2900美元

【明報專訊】美國總統特朗普的關稅措施擴大，恐引爆全球貿易戰，觸發黃金的避險需求。加上中國國家金融監督管理總局上周五公布，允許10家保險公司參與試驗計劃，將資產1%投資於黃金，預計將為潛在的貴金屬投資釋放數以百億美元資金，為黃金上漲增添動力。金價繼上周升逾2%後，昨繼續破頂。現貨金周一升穿每盎司2900美元關口，高見2911美元；期金漲至每盎司2937美元，兩者均刷新歷史新高。

特朗普宣布向全球鋼、鋁加徵關稅，刺激美國鋼鐵公司（美：X）及美國鋼鐵廠Nucor（美：NUE）早段股價分別升5%和7%， 美國鋁業（Alcoa）（美：AA）早段股價升3%。美股三大指數早段從上周五的跌幅反彈，納指早段升1%。國際油價午夜前升1%。

美調高鋼鋁關稅 鋼鐵股做好

國家金融監督管理總局上周五發布《關於開展保險資金投資黃金業務試點的通知》，允許人保財險、中國人壽、太平人壽、中國信保、平安產險、平安人壽等10家保險公司參與試驗，能夠將資產1%投資於黃金。民生證券發表的報告指出，這試驗計劃可帶來價值2000億元人民幣（約274億美元）的潛在黃金投資。彭博社指出，這政策轉變可能反映中方意識到面對房地產市場低迷、經濟放緩，中國缺乏投資方式，急需尋求其他投資方法。

國泰君安證券的報告指出，預計官方此舉目的在於拓闊保險公司的資金運用渠道，豐富中、長期資產配置結構。保險公司資產端目前缺乏孳息率穩定的中長期資產。

中國政府以往限制保險資金投資於沒有「穩定現金回報」的資產。今次政策調整，使黃金成為中國保險商獲明確允許投資的第一種商品。不過保險公司對黃金的需求，可能要一段時間才能實現。摩根大通私人銀行的分析指出，保險公司等機構投資者重視投資回報，因此對價格敏感，當金價升勢暫停，才可能看到更多的吸納。

自2023年底以來金價已上漲約四成。美聯儲此前減息加上多國央行增持黃金，都為金價帶來支持。例如中國人民銀行1月連續第3個月增加黃金儲備，顯示即使金價處歷史高位，當局仍繼續致力於資產多元化。此外，特朗普再次上台後，經濟和地緣政治風險加劇，也進一步推動金價向上。

澳洲西太平洋銀行（Westpac）的報告指出，黃金仍處於有利位置，升勢幾乎沒有什麼障礙。特朗普政策的不確定及破壞性，對盟友及競爭對手均發出關稅威脅，再加上特朗普聲言，若金磚國家減少使用美元，將對其徵收100%關稅，一切都表明黃金的避險吸引力有所提升。

鮑威爾本周國會言論成焦點

市場關注美聯儲主席鮑威爾周二和周三向國會作證的證辭，希望從中了解美聯儲的貨幣政策路徑。鮑威爾可能會強調美國經濟仍具韌性，毋須急於減息。理論上，美聯儲放慢減息，對不會帶來利息收入的黃金不利。財富管理機構Exinity Group指出，倘周三公布的美國1月消費者物價指數（CPI）升幅超出預期，可能導致美聯儲推遲減息，可能促使部分投資者將現貨金獲利了結。不過市場分析認為，在前景不確定的時期，黃金長遠的保值作用仍將吸引投資興趣。

部分市場人士憂慮美國可能會對貴金屬加徵關稅，令美國金價超越倫敦金價，促使交易商將黃金由倫敦轉移美國，尋求套利機會。倫敦金銀市場協會（LBMA）表示，大量黃金運往美國，截至1月底，倫敦金庫存較12月下降1.7%至8535噸。不過美國白宮迄今未有釋出貴金屬加徵關稅的信號。

（綜合報道）

[國際金融]