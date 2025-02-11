moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

Shein據指誘供應商 由內地轉越南生產

【明報專訊】彭博社引述知情人士稱，受美國向中國商品加徵關稅影響，快時尚電商平台Shein向部分主要中國供應商提出，將採購價提高最多30%的獎勵措施，以鼓勵它們將新產能轉往越南。

減輕美對華政策衝擊

消息人士稱，在美國的關稅威脅下，Shein過去數月已積極推動產地多元化，並在過去數周加快相關行動。彭博社指出，供應鏈多元化將減輕美國懲罰性政策對Shein的影響，當中包括美國將取消中國「小額包裹免稅」待遇。

知情人士稱，在越南開設新生產線的中國主要供應商，將可獲Shein提高採購價15%至30%，並保證更多的訂單。Shein將接受更長的生產周期，並協助建造生產設施，另協助供應商將布料從中國運往越南。不過激勵措施僅適用於供應商設立新產能的頭幾個月，並非永久性。暫未清楚供應商在越南開設新廠房後，會否縮減現有的中國廠房產能。

彭博：美關稅或影響中國就業

彭博社指出，Shein的策略，反映特朗普的關稅措施，可能會擾亂中國的生產，威脅部分製造領域，影響中國就業。野村分析認為，美國新關稅將使中國今年出口額增幅減少1.3個百分點，並將中國今年GDP增長率降低0.2個百分點。

不過Shein發言人透過電郵，否認計劃增加越南產能。總部設在新加坡的Shein正尋求在倫敦上市。路透社此前的消息指出，Shein計劃將其IPO估值下調至500億美元，較2023年的融資估值低近四分之一。路透社的消息指出，Shein在2023年最後一輪融資的估值為660億美元，較2022年的最高估值低約三分之一。

（綜合報道）

[國際金融]