黃雯怡：受惠AI 吉利上望19元

個股方面，吉利汽車（0175）CEO近期在內部會議上宣布，將於今年3月初對外發布重磅AI智能化戰略，吉利將成為智能汽車AI科技的引領者。此前吉利星睿大模型已與DeepSeek完成深度融合，通過融合DeepSeek R1大模型的認知能力，吉利將對星睿車控Function Call大模型、汽車主動交互端側大模型等進行蒸餾訓練。

同時，DeepSeek突破所帶來的AI訓練和應用成本下降，為吉利這個向新能源汽車轉型中的傳統車企，帶來了新的突破口。智能駕駛是AI技術應用的重要場景，DeepSeek可幫助傳統龍頭車企在中低端汽車領域加入智駕功能，刺激銷售。

吉利汽車今年1月總銷量達26.67萬輛，同比增長25%，環比增長27%，勝預期。國內市場銷量23.99萬輛，超越比亞迪。集團表示吉利銀河今年將推出5款全新新能源車及兩款超醇電混車型，全年銷量目標將挑戰100萬輛。基於吉利在AI等新技術賦能下的銷售增長潛力，股價和估值有望進一步提升，當前動態市盈率約10倍，可候回吐至17元吸納，上望19元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]