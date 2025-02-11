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梁天卓：父母如何對待焦慮一代？

【明報專訊】之前在本欄提過，手機正在逐漸取代孩子以遊戲和戶外活動為主的傳統童年，讓孩子們更依賴螢幕而非真實生活。可是孩子的同儕幾乎人人皆有手機時，家長往往難以直接拒絕孩子的要求。雖然政府介入、制定最低年齡規定是一個「自然」且「明顯」的解決方案，但除此以外，父母可以怎麼辦，幫助孩子建立健康的數位習慣？

首先，家長可與孩子們共同訂立家庭數碼規範，例如規定每日手機使用的時間限制，或在特定時段（如用餐時間、睡前）內完全禁止使用手機。這種規範不僅有助於控制孩子的熒幕時間，也讓他們學會自我管理，進一步明白到現實生活的重要性。

父母以身作則 訂家庭數碼規範

其次，父母應以身作則，主動在特定場合或時段放下手機，例如定下「手機休息日」或進行「數碼斷捨離」。透過這樣的公開承諾，家長不僅能反思自身對手機的依賴，更能向孩子傳遞一個訊息：真實的人際互動遠比虛擬世界更為重要。孩子們往往模仿大人的行為，這種承諾和實踐能有效降低他們對手機的依賴，進而促進親子之間更深層次的交流。

再者，鼓勵孩子參與多元活動也是關鍵。無論是戶外運動、閱讀、藝術創作，還是參與社區活動，都能豐富孩子的生活體驗，培養他們的創造力與社交能力。多元的活動能有效平衡手機使用所帶來的影響，使孩子在現實世界中獲得成就感和滿足感。

鼓勵孩子參與多元活動

總而言之，儘管政府介入是改善現狀的一環，但在家庭中，父母的榜樣作用與正確引導更為關鍵。透過共同制定規範、履行無手機承諾、鼓勵多元活動、加強數碼素養教育及關注心理健康，我們能為孩子創造一個更平衡、健康且充實的成長環境。

維克森林大學經濟系副教授

http://facebook.com/tommyleungpage

[梁天卓 經濟學爸]