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券商看好比亞迪高階智駕售價降

【明報專訊】比亞迪（1211）將高階智能駕駛系統「天神之眼」的標準配置門檻，下調至10萬元（人民幣，下同）級別。多家券商指出，此舉將進一步鞏固比亞迪在新能源車市場的地位，並擴大產品覆蓋面。

高盛：比亞迪推21款新車 售價較舊款低7%至9%

高盛發表報告稱，比亞迪在發布會上推出21款搭載智能駕駛技術的新車，其售價與舊款相同甚至更低。例如，海獅05 EV及宋Pro DM-i智能駕駛版本售價分別較舊款低7%至9%。

該行認為，比亞迪將高速NOA（自動輔助駕駛導航）技術普及至售價約7萬元的車型，標誌着正式在大眾市場推動自動駕駛普及。該行維持比亞迪「買入」，目標價為364港元。

野村表示，比亞迪正由去年減價策略轉向產品功能升級，加上內地補貼政策，使得終端消費者可用低於6萬元的價格購買搭載L2+功能（車輛在特定環境下自動控制方向和速度）的純電車，從而進一步推動國內外市場增長。

摩根大通指出，降低自動駕駛技術配置門檻將增強比亞迪在大眾市場的競爭力，預計比亞迪今年國內銷量中自動駕駛技術的滲透率可達40%至50%，而到年底時，每月所售車輛中的滲透率有望達到80%至85%，高於大多數競爭對手。

另一方面，受惠比亞迪智能駕駛技術廣泛應用，高盛預計比亞迪電子（0285）業務將逐步向智能手機金屬中框及汽車電子領域轉型，推動未來幾年的毛利率提升。維持「買入」評級，並將目標價從51.02港元上調至58.46港元。