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稅項開支等大增 中芯上季少賺近四成

【明報專訊】中芯國際（0981）公布去年第四季業績，銷售收入按年升31.5%至22.07億美元（約172.1億港元），惟受稅項開支及非控制權益大增，令純利下降38.4%至1.08億美元（約8.4億港元）。業績公布前，中芯股價收報45.3元，跌5.2%，成交57.39億元。

晶片銷量及產能利用率方面，銷售晶圓（折合8吋標準邏輯）按年增加18.9%至199.18萬片、按季則下降6.1%；產能利用率按年增加8.7個百分點至85.5%、按季減少4.9個百分點。至於月產能，由去年第三季末88.43萬片增加至第四季末94.76萬片。

中國收入佔比升至89.1%

按收入分析，中國區佔比按年增加8.3個百分點至89.1%，美國區減少6.8個百分點至8.9%。以應用分類，消費電子佔比按年大幅增加17.4個百分點至40.2%；以尺寸分類，12 吋晶圓按年下降6.4個百分點至80.6%。

此外，第四季資本開支為16.6億美元，第三季為11.79億美元，全年資本開支約為73.3億美元（約571.7億港元）。

首季指引銷售收入增6%至8%

公司表示，今年首季指引是銷售收入按季增長6%至8%；毛利率預計在 19%至21%之間。另在外部環境無重大變化的前提下，公司今年指引是銷售收入增幅高於可比同業的平均值，資本開支與上一年相比大致持平。