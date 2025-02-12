獲深鐵注資28億 萬科境內債價彈 AH股先升後跌 摩通稱違約風險仍在

穆迪降評級 指信貸情况偏弱

國際評級機構穆迪則出手將萬科及其下屬的萬科香港評級下調，當中將萬科的企業家族評級（CFR）由B3下調至Caa1，將萬科的中期票據計劃（MTN）擔保無抵押評級由Caa1降至Caa2，萬科發行的擔保無抵押債券評級由Caa1降至Caa2。穆迪指下調評級及負面展望反映萬科信貸情况偏弱，2024年財務業績淨預期及流動資金偏弱亦可引證。

不過，摩通認為萬科獲大股東提供貸款是一個好姿態，顯示當局正為萬科爭取時間，讓萬科尋找資產買家。現時深鐵資產負債表上僅得300億元的現金，若當局決心要避免萬科違約，或須做到幾點，包括加大對深鐵集團注資、讓其他國企收購萬科資產。該行預計上述舉措對萬科股價有正面反應，但該行會趁此機沽貨，並相信目前萬科的市帳率達0.35倍，已與部分真正的國企持平，並已充分考慮國家支持萬科的因素。而今次萬科抵押萬物雲以獲取貸款，摩通指深鐵集團或接手最難處理的工作，因目前萬科應難以利用萬物雲股票向銀行抵押，因銀行多傾向取得投資物業作為抵押品。

大摩指土儲枯竭礙再融資

摩根士丹利指出，上述舉措反映在近期萬科管理層變動後，深鐵對萬科有更強力的控制和支持。雖然這能降低萬科的短期流動資金風險，但該行對萬科中期前景仍維持審慎看法，因萬科的土地儲備枯竭，可能會繼續導致物業銷售萎縮；可用於再融資的未抵押優質資產有限；由於涉及龐大資金和道德風險的憂慮，將萬科變身為國企存在高度不確定性；以及公司現時營運現金流為負，或會限制未來兩年內購買土地能力。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武指，鑑於深鐵的國企背景兼擁強勁的財務狀况，認為其直接參與萬科營運應有助於公司解決其流動性問題，並恢復購房者對萬科項目的信心，並預期萬科債價將受益最多，因在深鐵介入後，萬科償還其債券機會更高。

明報記者 方楚茵