內地上月汽車零售跌12％ 生產量反升

新能源車出口佔比增

在出口方面，1月乘用車出口按年增長3％至38萬輛，按月降6％；新能源車佔出口總量的35.9％，按年增加7.5個百分點。另外，1月乘用車生產量按年增長3.6％至210.7萬輛，按月則減少28.2％，數量為歷來1月次高，僅較2018年1月的最高位230萬輛低19萬輛。至於廠商批發量，按年減少0.3％至210.1萬輛，按月下降31.6％。

其中，1月新能源乘用車生產量按年增長25.8％至94萬輛，按月降35.1％。批發銷量按年增27.1％至88.9萬輛，按月減41.2％。新能源乘用車零售銷量按年增長10.5％至74.4萬輛，按月降42.9％。新能源乘用車出口按年增長29.4％至13.9萬輛，按月增長13.9％。

乘聯分會表示，2月中國乘用車市場銷售量預計將保持穩定成長，新能源汽車將成為主要驅動力，傳統燃油車市場則持續萎縮。政策支援、技術進步和消費升級將是推動市場發展的關鍵因素。乘聯分會又指，以目前各地「以舊換新」去年的政策及新標準的延續計算基礎，預測今年國內車市零售將達2340萬輛，增長2％；新能源乘用車零售預計達1330萬輛，增長20％，滲透率將達57％。

新能源車全年進口量削半

此外，「去庫存」仍是去年的主要任務，雖然去年12月進口車銷售略回暖，但庫存深度仍維持在7.6個月高位。其中，去年新能源汽車進口量按年降47.1％至2.43萬輛（見圖）。