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軟銀擬「高槓桿項目融資模式」拓星際之門

【明報專訊】軟銀集團創辦人孫正義早前宣布與OpenAI等合作發展的「星際之門」（Stargate）AI基建計劃，預計耗資5000億美元或以上，被執掌美國「政府效率部」（DOGE）的馬斯克直指軟銀根本不夠錢。彭博社昨引述知情人士稱，孫正義正考慮採用「複雜」及「高槓桿」的「項目融資模式」集資，目前正討論的一種融資方案，是軟銀、OpenAI及其合作伙伴甲骨文（美：ORCL）和阿布扎比投資公司MGX可能會以股權形式，投入總成本的10%，其餘資金將主要通過債務市場籌集。

彭博社指出，理論上，「星際之門」的10%股權總值約500億美元。假設軟銀和OpenAI在星際之門持股相同，而甲骨文和MGX出資較少，那麼軟銀和OpenAI可能各自出資介乎150億美元至略低於250億美元。知情人士稱，除了股權池以外，大部分融資將以項目為單位進行。這種融資方式往往應用於輸油管道、發電廠、橋樑及電信網絡等大型基建項目，例如阿拉斯加輸油管道，其好處在於基石投資者預先投入的資金較少，並可根據項目預期的現金流進行長期融資。

可按預期現金流作長期融資

孫正義此前表示，首階段將為「星際之門」投入1000億美元。但「星際之門」的大部分項目，軟銀尚未確定資金來源，並正討論引入更多投資者。知情人士稱，軟銀可能會透過發行優先股、夾層債（mezzanine debt）和高級銀行貸款來籌集資金。彭博社指，相關討論尚處於初步階段，隨着內地AI公司DeepSeek的低成本開源AI崛起，未來業界的競爭可能趨於激烈，利潤也可能減少。

（彭博社）

[國際金融]