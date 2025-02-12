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楊智佳：恒指「烏雲蓋頂」 短線或見頂回落

【明報專訊】繼周一港股熱炒DeepSeek概念之後，大市昨日錄得回吐，恒生指數下跌227點，收報21,294點，主板成交2196億元，交投略見減少。如本欄上日文章所述，恒指升抵月線圖保歷加通道上軸21,682點，周二略為突破該水平便進入調整，暫時可視為超買調整的信號；以日線圖觀察，陰陽燭形成烏雲蓋頂利淡信號，有可能短線見頂回落。

不僅港股市場，美股市場亦是以軟件應用為主題，憧憬AI接入各項應用，提升效能兼長遠增加收入。Cloudflare（美：NET）便是一例，投資者認同該公司從SaaS、網絡防護方面加添AI應用，即使收入增長不足三成，仍被賦以超過200倍市盈率的估值，股價仍然接連破頂而上，投資者算是不問價買入。

內地DeepSeek的出現，讓投資者認為中國軟件應用企業可複製美國軟件股的上升模式，因此相關概念股走強。金山雲（3896）算是最堅實受惠DeepSeek應用的股份，自從DeepSeek-R1於1月下旬推出，直至周二高位9.66元，股價最多上升接近1倍。

未見其他概念股可買 港股趨保守走弱

不過，與此同時，泡沫亦正在形成。上周五美股時段，有一位非知名美國記者於X發文指「Trump says "no" DeepSeek does not pose a national security threat」，X原帖只有1955個觀看次數，未見美國主流傳媒作出類似報道，甚至其所屬傳媒機構Washington Examiner亦沒有正式相關報道，但「特朗普最新表態！DeepSeek不構成安全威脅」卻因此於內地被主流傳媒廣泛流傳。

究竟上述未能證實的發文，是否成為本周一DeepSeek概念股大幅炒上的藥引之一？以中美目前形勢下，短期內不能排除美國因DeepSeek而推出措施的可能性，任何對DeepSeep不利的因素，無論堅實與否，都會引發港股短期下挫。上周五的發文廣泛流傳，或多或少令投資者更興奮及鬆懈了，現價未足夠反映潛在風險。假若DeepSeek概念股稍後真的因政策消息而下挫，反而提供吸納機會，原因是，除了DeepSeek概念，進取型的港股投資者手上資金根本難有其他短期選擇，始終都要重新追捧相關股份。

事實上，除了DeepSeek概念，市場少有其他炒作亮點，DeepSeek浪潮炒至超買，投資者轉趨保守很正常，因為港股的貨架上，已不見得有大量格外吸引的其他概念股可以買入，導致整體買入意欲下降，港股走弱。

恒指調整再回穩 中長線仍一浪高於一浪

目前看上來，港股進入了短期轉角位，以過往經驗，持續調整的機率較大，欲吸納港股的投資者，不妨先看一回，以近期市况作為溫度計，先看看恒指於理應調整的情况下，能否出現較大承接力，假如恒指很快便回穩，然後迅速突破周二高位，成交增加、乘勢再上，可投機性向上加注。

惟根據過去經驗，恒指由昨日高位出現逾1000點累積調整的機會偏高，可預判超過一半機率發生這類調整。即使進入逾1000點調整再回穩，港股仍處於中長線一浪高於一浪的形態，走勢仍不差。

[楊智佳 還看今朝]