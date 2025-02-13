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活在灣區：出遊鄰省 搭高鐵性價比高

【明報專訊】隨着本港開出的高鐵班次愈來愈多，可選的列車路線及站點持續增加，為港人北上旅遊提供多一個交通選項，專為北上高鐵遊而設計的旅遊產品亦應運而生。要提升北上高鐵遊的性價比，除了可以留意旅行社推出的自由行套票或旅行團（見表1）外，也可考慮於深圳出發，以較低高鐵票價出遊。

明報記者 劉敬華

近年由本港開出的北上高鐵列車路線愈來愈多元化，至今相關路線合計覆蓋逾90個內地城市，不乏數小時內可以到達的廣東省內省外站點，如由香港西九龍站至潮汕站的最快高鐵車程約兩小時，又如前往廣西桂林西站或湖南長沙南站的最快高鐵車程也只是大約3小時。綜合車程及費用，乘坐高鐵前往這些數小時可抵達的內地城市，性價比一般較選擇乘搭巴士或飛機為高。

往桂林長沙車程最快約3小時

以其中一個港人北上高鐵遊的熱門城市桂林為例，假設於2月15日出發，2月18日回程，若選擇乘搭飛機，參考Trip.com網站昨日的搜尋結果，並沒有香港來往桂林的直航班次選擇，最短航程的選擇為來回程均有1個停站，計及停留上海轉機的時間，去程需時7小時10分鐘，回程更需時8小時50分鐘，來回機票連稅項等雜費為1861港元。至於選擇乘坐巴士，據內地網上資訊，目前由深圳坐巴士往桂林，車程約9至12小時，單程票價介乎180至240元人民幣，即來回程票價介乎360至480元人民幣，視乎巴士公司及巴士車型而有所不同。如選擇坐高鐵前往，由西九龍站直達桂林西站車程約3小時左右，選擇一等座的單程車費為659元人民幣，來回程合計為1318元人民幣（見表2），而二等座的單程車費則為412元人民幣，來回程合計為824元人民幣。

若選擇相對省錢省時的高鐵路線出遊，還可留意個別旅遊網站提供預訂高鐵車票優惠，又或是部分旅行社提供的自由行套票及旅行團，有機會進一步提高出遊的性價比。

留意旅遊網旅行社優惠套票

以Trip.com聯同中銀信用卡推出的優惠為例，由即日起至3月31日，憑中銀信用卡及優惠碼於Trip.com預訂高鐵車票滿400港元，即減40港元。又如永安旅遊桂林高鐵自由行套票為例，該旅行社的「桂林秀峯希爾頓歡朋酒店+高鐵3至5天自由行套票」票價低至每人1194港元，當中包括高鐵來回西九站及桂林西站二等座車票及兩晚酒店住宿費。此外，不少本港旅行社的桂林高鐵4至5天團，每名成人團費可低於4000港元，部分更標榜入住當地高級酒店及全程不設自費增遊項目，也不失為扶老攜幼出遊之選。

深圳出發 選擇更多更廉宜

然而，無論是預訂高鐵票優惠、自由行套票及旅行團均有不同限制，如預訂高鐵票價優惠往往需要有指定優惠碼或信用卡，自由行套票及旅行團則設指定景點門票或酒店。若未能符合相關優惠條款，或有其他心儀酒店及景點想去，又想降低出遊高鐵車費，或可選擇於深圳乘坐高鐵，即使選擇由香港坐高鐵到深圳，再由深圳坐高鐵前往內地其他城市，車費也有機會較由香港出發廉宜，且深圳來往內地其他城市的高鐵班次選擇，也有可能較香港多。

[活在灣區]