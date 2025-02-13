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阿里飈8% 帶動恒指再升563點

標籤：經濟

【明報專訊】市場繼續炒作人工智能（AI）概念，恒指調整一日後昨日大升超過500點，並以全日最高位收市，報21,857點，成交增至2871億元，創4個月高兼連續4天超過2000億元。傳與蘋果公司合作開發內地iPhone AI功能的阿里巴巴（9988）勁升逾8%，為恒指貢獻近170點升幅，大摩發表報告指出，由DeepSeek引起的AI熱潮將令外資重新檢視其低配中資股的策略，並預料短期會維持這勢頭。

成交增至2871億創4個月高

隔晚有消息指蘋果公司將選取阿里巴巴作為AI合作伙伴，刺激阿里巴巴ADR急升，帶動恒指昨日高開231點。大市升幅雖曾收窄，但是隨着內地股市回升，港股升幅再度擴大，午後進一步向上，最終以全日最高位收市，升563點或2.64%；國企指數升215點或2.8%，收報8058點，科指升138點或2.7%，收報5281點。北水於周二創兩個月以來最大單日淨沽後，昨再轉淨流入75億元，阿里巴巴獲淨買入30.4億元，美團（3690）、中芯（0981）分別錄13.8億元及8.3億元淨買盤。

比亞迪系急升齊創新高

科技股普遍上升，好消息不絕的阿里巴巴繼日前獲著名對冲基金Appaloosa上季增持外，再有報道指蘋果已選擇阿里巴巴為內地手機用戶提供AI功能，昨股價升8.5%，單股成交242億元。騰訊升近4%收報444.2元，小米升3.6%收報44.1元。京東（9618）據報推外賣服務股價跌1.5%收報156.1元，競爭對手美團跌4.1%收報155.2元；阿里健康（0241）升10.8%收報4.4元，為升幅最大藍籌。中芯業績指引勝預期，升5.8%至47.95元，華虹半導體（1347）升近7%至27.75元，上海復旦（1385）升12%至18.92元；比亞迪全系車型搭載智駕，比亞迪（1211）升7.4%至352元，比亞迪電子（0285）升近一成至60.6元，齊創上市新高。

重磅內銀為首的「中特估」概念股與匯控（0005）續創52周新高，萬科（2202）據報獲國家準備方案解救，股價升16.7%。其他內房股同步起舞，中海外（0688）、華潤置地（1109）齊升近6%，龍湖（0960）升8%。

大摩發表策略報告認為由DeepSeek引起的AI熱潮將令外資重新檢視其低配中資股的策略，由於全球投資者目前在中國市場的持倉較輕，預計短期內這一動能仍將持續。但礙於內地宏觀消費、內房仍缺乏正面信號，預料短期中國股票亦將呈兩極化，含AI元素科技股份仍將跑贏，並揀出15個受惠名單，包括騰訊、阿里、小米、聯想（0992）、百度（9888）和美圖（1357）等港股。

大摩：DeepSeek引發外資檢視持倉

耀才證券研究部總監植耀輝表示，近日升市明顯由DeepSeek帶動，先由北水炒作，繼而吸引外資進場，情况猶如去年9月底中央公布「組合拳」救市後炒起相若，相信今浪炒作尚未完。但他認為後市未必直線向上，畢竟大市短期已累升不少，有機會以大漲小回格局尋頂，短線先望22,000點。他又稱，250月線為21,750點，若本月能企穩，轉勢信號將較明顯。