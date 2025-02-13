彭博：內地研方案助萬科填500億資金缺口

發盈警錄巨虧後 大股東深鐵掌舵

萬科早前發盈警預告2024年巨虧450億元，隨即發生人事變動，由大股東深鐵董事長掌舵，市場已預期萬科將獲國家隊救援以避免違約事件，由「半民企」變身「國企」。

繼日前萬科披露獲深鐵28億元股東貸款後，昨再傳出上述的專項債救援方案，雖然知情人士稱，方案仍可能有變。目前尚不清楚萬科是否已開始為債券發行做準備工作。但方案似進一步表明，政府正為萬科劃定底線，以免這家擁國資背景的開發商重蹈中國恒大（3333）和其他民企債務違約的覆轍。

分析：萬科短期流動性風險料解決

萬科回覆彭博查詢時稱，公司會全力以赴，繼續從經營端和融資端等多方面籌集資金，通過積極銷售回款、持續推進大宗交易、加快存量盤活、以及非主營業務退出和持續爭取融資資源等方式，應對相關債務兌付。今年到期公開債務約360億元，至今已如期完成1月到期的30億元兌付。深圳市政府和中國住建部沒有立即回覆置評請求。

銀河國際證券中國和香港研究主管鄭懷武表示，若消息屬實，可以再次確認該行此前觀點，即萬科的短期流動性風險在很大程度上應該得到了解決。此舉亦可能表明，市場期待已久、通過專項債從受困開發商手上收儲的政策正式啟動，以作為解決行業流動性問題的一種方式。