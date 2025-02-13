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惠譽：城投收購非新事 價格談判不易

【明報專訊】內地放寬今年地方政府專項債券額度，可用於收購現有商品庫房作為保障性住房用途，惠譽評級亞太區國際公共融資部高級董事羅晴耘表示，地方政府和城投在政策落實上有重要角色，若城投企業以自有資金、貸款收購模式庫房出租，會令提高城投企業的槓桿率上升，而租金帶來的利潤不高，因此城投企業在項目選擇上會更為謹慎，優先考慮現金流可以支持利息成本的項目。

稱租金利潤不高 選擇項目謹慎

市傳內地考慮允許地方政府專項債購買萬科（2202）土地和房地產庫存，惠譽評級亞太區國際公共融資評級負責人郭銘琛認為，過往亦有城投公司作出收購，並非新概念。不過相關操作涉及城投和銀行，過程較複雜，例如價格談判不容易。

內地去年11月推出10萬億元（人民幣，下同）化解地方政府隱性債務方案，惠譽評級亞太區國際公共融資部高級董事趙雨晴認為，措施快速地改善城投企業的流動性，今年置換的化債金額為2.8萬億元，佔整體到期的城投債金額17%，有助城投債再融資風險控制在合理水平。加上城投企業槓桿若能下降，預料可改善城投企業自身的信用狀况。不過該行評級已包括對政府支持預期，因此措施未必對上調城投企業評級有幫助。

去年內地公布至2028年，地方政府需要消化的隱性債務有14.3萬億元，10.3萬億元由中央政府提供化債資金，地方政府承擔4.3億元，趙雨晴指市場樂見地方政府提供資金，而非以其他間接途徑化債，不過市場估計整體城投企業債務規模達60萬億元，這些項目現金流亦相當有限，若城投企業財務狀况不達標，日後政府或要新一輪債務置換。