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匯豐推新定息按揭 5年期年息3.03厘 分析：有預先減息效果 吸引客戶選用

【明報專訊】匯豐昨日推出新一輪定息按揭計劃，3年期定息的年利率為3.18厘，5年期定期的年利率則為3.03厘，定息期後利率則以最優惠利率（P）減1.75厘計算，與現時H按鎖息上限相同。現時新做H按實際利率普遍為3.5厘，3年和5年期定息按揭利率分別較H按低0.32厘和0.47厘，分析估計1個月港元拆息要跌穿1.95厘，H按實際利率才會跌穿封頂水平，今年按息較大機會處於3厘以上，認為是次定息計劃有預先減息效果，可吸引客戶選用。

明報記者 歐陽偉昉

匯豐表示，客戶可在即日至5月31日申請定息按揭，9 月底提取貸款可獲現金回贈。以貸款額300萬元，貸款年期30年計算，5年期定息按揭在定息期內每月供款12,697元，3年期定息期內每月供款則為12,941元，較現時新做H按封頂利率的每月供款額13,471元，分別少付5.75%和3.93%。

市場普遍認為P息尚有0.25厘減幅，假設P息再減0.25厘、按息定價不變，屆時H按每月供款為13,056元，5年和3年定息按揭每月仍可少付2.75%和0.88%。

每月供款或少付逾5%

本港銀行去年9月啟動今輪港P減息周期後，匯豐已推出定息按揭，3年期和5年期定息分別3.25厘和3.15厘，較當時H按實際利率息低0.625厘和0.725厘。中銀香港（2388）和渣打隨後亦推出定息按揭，不過客戶反應並不熱烈，去年10月新批按揭僅有1.8%選用定息計劃，至12月降至0.6%，各行定息按揭申請於今年1月初終止。

中原按揭：H按息今年或仍逾3厘

中原按揭董事總經理王美鳳表示，美國減息步伐減慢，本港實際按息要到年中或之後才逐步減至3.25厘，按現時H按鎖息上限計算，1個月拆息要低於1.95厘，實際按息才可跌穿封頂息率進一步下跌。1個月拆息昨日報3.621厘，她指拆息雖然在近期下跌，但與1.95厘仍有較大距離，因此H按今年較大機會仍處於3厘以上。定息借款人在往後3至5年鎖定低於現時市場的按息，加上定息期後之按息與現有浮息計劃水平一致，客戶可兼享現金回贈，料可吸引用家選用。

星之谷按揭倡觀望再部署

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，上一輪其他銀行亦有推出定息計劃，按息和鎖息年期稍有不同，建議可先等待其他銀行公布計劃再作部署。他亦提醒定息按揭不設與按息掛鈎的儲蓄戶口，不能以此對冲利息支出。