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中芯季收指引超預期 股價漲6%

【明報專訊】中芯國際（0981）首季收入指引高於市場預期，昨日股價最多升6.4%，收市報47.95元，升5.9%，成交額達92.33億元。摩根士丹利認為，首季強勁表現主要得益於產品組合優化，這與中國消費補貼政策及高階製程晶圓價格上漲密切相關。中芯管理層在業績會上表示，受國際政策不穩定和國內消費刺激政策推動，客戶補庫存意願提高，急單增多，提前拉動了下半年需求。

大摩：估值吸引力有限 維持「減持」

大摩報告指出，中芯料今年首季收入按季增6%至8%，遠高於市場預期的下降3%，同時毛利率將介乎19%至21%，基本與市場預期的18.4%相符。中信里昂則表示，中芯今年資本支出預計將比市場預測的55.2億美元高出33%，這對中國半導體設備供應商，如北方華創和中微公司構成利好。

然而，大摩指出，中芯近年來資本支出較高，預計折舊成本將持續上升，這可能對今年毛利率形成壓力。該行認為，儘管中芯在先進製程方面具增長潛力，但由於今年市場競爭加劇，對於先進製程業務有所保留。此外，中芯目前預測市淨率約為兩倍，股本平均回報率（ROAE）僅4.8%，估值吸引力有限，故維持「減持」評級。

事實上，中芯管理層在業績會上表示，公司產能規模不斷擴大，對毛利率造成較大壓力，料今年折舊成本將增加約20%，且呈逐季上升趨勢。公司表示，將通過提高產能利用率和豐富產品組合來對冲折舊增加的影響。

趙海軍料下半年價格呈下降態勢

中芯聯合首席執行官趙海軍指出，上半年拉貨情况可能導致下半年訂單緊缺，同業或以低價爭搶訂單，預計下半年價格將呈下降態勢。公司正計劃通過技術創新、與客戶建立長期戰略合作關係，以及完善產品平台，降低價格波動的風險。