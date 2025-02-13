美上月核心CPI升3.3%超預期 減息預期降溫 道指早段跌逾400點

由於住屋成本、能源及食品價格上升，美國1月整體CPI按月升0.5%，較預期高出0.2個百分點，是2023年8月以來最大升幅。按年計算，美國1月整體CPI按年升3%，分析師原預期會維持12月的2.9%升幅。市場憂慮通脹重燃，促使美聯儲延遲減息。CPI數據公布後，芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注直至今年7月，美聯儲仍有逾五成概率維持當前利率不變，最快要至9月才再次減息。交易員預期，今年底前只會減息一次的概率達七成。相比CPI數據公布前，交易員仍傾向今年減息兩次。

年底前只減息1次概率七成

減息預期降溫，拖累美股三大指數早段下滑，道指跌逾400點。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率升穿4.38厘，美國10年期國債孳息率升穿4.65厘。美匯指數即時由108左右，升至108.5。

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美國近幾年的1月價格升幅特別強勁，而年初是企業調整價格，以反映成本上漲的時機。他指出，頑固的通脹數據，妨礙美聯儲今年中以前進一步減息。

彭博：1月加價效應令通脹意外加快

彭博社分析，美國1月整體及核心CPI增長意外加快，主要由於「1月加價效應」。當季節調整無法充分考慮到年初企業重新設定價格的現象時，就會導致數據超出預期水平。此外，所謂的超級核心通脹指標（核心服務價格，減去住房成本）在1月的升幅，創1年來最大，將削弱美聯儲的減息預期。研究機構Inflation Insights指出，倘若美國總統特朗普向中國貨品加徵關稅的措施持續，預期將進一步推高3月至4月的通脹。

芝商所首席經濟學家Erik Norland指出，住屋成本仍是當前核心通脹增長的主要因素，由於按揭貸款利率上升，促使更多美國人進入租賃市場，推升了租金價格。住屋成本為1月CPI升幅貢獻近三成，加上二手車、汽車保險、能源及食品雜貨等價格上漲，令通脹升幅超出預期。1月食品價格按月升0.4%，這主要由於受禽流感影響，雞蛋價格按月升超過15%，是2015年6月以來最大的升幅，為食品雜貨價格當月整體升幅貢獻三分之二。按年計算，雞蛋價格急升53%。

CPI數據公布前，特朗普在社交平台Truth Social發帖，指美聯儲應該減息，並稱減息「將與即將實施的關稅攜手進行」。不過特朗普部分經濟顧問最近發表不同觀點，認為美聯儲減息前，須完全控制通脹。美聯儲主席鮑威爾周二向國會作證時稱，現在的政策限制性，較此前「明顯減少」，而美國經濟仍然強勁，美聯儲「毋須急於減息」。

（綜合報道）

[國際金融]