超微電腦稱有信心死線前交財報 昨早段急彈逾一成

料下財年收入增至400億美元

超微電腦延遲提交財報，源於沽空機構興登堡研究去年8月的狙擊，聲稱超微電腦涉嫌會計操縱。超微電腦其後宣布延遲提交年度財報。為其審計的安永會計師事務所，之後以「對該公司的企業治理及透明度感到擔憂」為由，辭去對超微電腦的審計職務，令該公司的審計流程更形複雜。不過超微電腦最新表示，正「繼續努力完成」相關報告，「相信將在2月25日之前完成向SEC提交」。

超微電腦預期在截至今年6月底2025財年，收入將介乎235億至250億美元，2026財年收入將達400億美元。超微電腦的2026財年將於今年7月開始。該公司上周公布，搭載Nvidia（英偉達）（美：NVDA）最新Blackwell晶片的產品已全面投產，推動超微電腦在截至周一的5個交易日，股價急升近六成，今年來累升40%，遠超納指期內近2%升幅。

（綜合報道）

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