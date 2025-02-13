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超微電腦稱有信心死線前交財報 昨早段急彈逾一成

【明報專訊】AI伺服器大廠超微電腦（美：SMCI）周二收市後公布截至12月底的2025財年第二財季初步業績，預計收入介乎56億至57億美元，遜於分析師預期，並下調2025財年的收入展望，拖累該股股價急跌。超微電腦周二收市已跌近一成，盤後曾再挫近兩成。不過由於超微電腦行政總裁梁見後（Charles Liang）表示，有信心在美國證交會（SEC）的2月25日截止日期前，提交延期的年度及季度報告，緩解市場對其退市的擔憂，刺激該股昨早段急彈最多逾一成。

料下財年收入增至400億美元

超微電腦延遲提交財報，源於沽空機構興登堡研究去年8月的狙擊，聲稱超微電腦涉嫌會計操縱。超微電腦其後宣布延遲提交年度財報。為其審計的安永會計師事務所，之後以「對該公司的企業治理及透明度感到擔憂」為由，辭去對超微電腦的審計職務，令該公司的審計流程更形複雜。不過超微電腦最新表示，正「繼續努力完成」相關報告，「相信將在2月25日之前完成向SEC提交」。

超微電腦預期在截至今年6月底2025財年，收入將介乎235億至250億美元，2026財年收入將達400億美元。超微電腦的2026財年將於今年7月開始。該公司上周公布，搭載Nvidia（英偉達）（美：NVDA）最新Blackwell晶片的產品已全面投產，推動超微電腦在截至周一的5個交易日，股價急升近六成，今年來累升40%，遠超納指期內近2%升幅。

（綜合報道）

[國際金融]